Activos de Chile caen tras dura derrota oficialista en elección

Chileans from left-wing parties celebrate victory in this weekend's elections in Santiago.

(Bloomberg) -- Los activos chilenos se desplomaron después de que la coalición gobernante de derecha sufriera una aplastante derrota electoral, dejando la redacción de una nueva Constitución en gran medida en manos de sectores más de izquierda.

El peso cayó un 2,9% a 720 por dólar en la apertura del lunes, el mayor descenso desde noviembre de 2019 cuando una serie de protestas sacudieron al país. Los bonos en dólares de Chile con vencimiento en 2031 se desplomaron a un mínimo de dos meses.

Los contendientes de la coalición gobernante obtuvieron solo 37 de los 155 escaños de la Convención Constituyente, el órgano encargado de redactar una nueva Constitución, según la firma de consultoría de datos Unholster. Los candidatos no afiliados a ningún partido político obtuvieron 65 escaños. El resultado privó a la derecha del tercio necesario para vetar artículos de la nueva Carta Magna.

“Chile ha sido uno de los mercados con mejor desempeño este año. Sin embargo, la fiesta podría haber terminado”, dijo Guido Chamorro, gerente de cartera de Pictet Asset Management Limited en Londres. “Las elecciones a la asamblea constituyente de este fin de semana nos recuerdan que los candidatos izquierdistas hostiles al mercado les podría ir muy bien en la era pospandemia“.

Los resultados reflejan el creciente rechazo de los chilenos a los partidos tradicionales y, al mismo tiempo, agregan incertidumbre mientras una de las naciones más ricas de América Latina reescribe sus leyes tras el peor levantamiento social en una generación. Lo que está en juego son las mismas reglas económicas que han impulsado años de crecimiento y, al tiempo, han alimentado el descontento social y las desigualdades. Las recientes tensiones políticas y el aumento de casos de coronavirus también contribuyen al malestar.

“Las señales más claras hasta ahora son que la derecha es más débil de lo que se esperaba y el centro ha desaparecido”, dijo Jennifer Pribble, profesora asociada de ciencias políticas de la Universidad de Richmond. “El presidente Sebastián Piñera parece haber hecho mucho daño a su coalición”.

Mensaje “claro”

Mientras que los candidatos de derecha se unieron en una lista principal, los aspirantes de centro e izquierda se repartieron en diferentes grupos. Muchos analistas esperaban que esas divisiones facilitaran a los contendientes respaldados por la coalición de Gobierno, conocida como Chile Vamos, obtener un tercio de los escaños de la Convención a pesar de la baja popularidad de Piñera.

“Resultado preliminar de Asambleístas Constituyentes, con fuerte composición de independientes, equilibrio entre izquierda moderadas y duras, y Chile Vamos sin lograr 1/3, debería tener impactos depreciativos sobre el peso, bajistas sobre IPSA y alcistas sobre tasas”, escribió Jorge Selaive, economista jefe de Scotiabank Chile, en su cuenta de Twitter.

En las últimas semanas, el multimillonario presidente se ha enfrentado a críticas por no estar en contacto con los chilenos que enfrenta el peor aumento en los casos de coronavirus hasta la fecha. Ha sido criticado por apoyar tardíamente los retiros anticipados de pensiones tras haber intentado bloquear la popular propuesta.

“La ciudadanía ha enviado un claro y fuerte mensaje al Gobierno y a todas las fuerzas políticas tradicionales”, dijo Piñera el domingo por la noche en un discurso televisado. “No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía, y estamos siendo interpelados por nuevos liderazgos. Es nuestro deber como Gobierno escuchar con humildad y con atención el mensaje de la gente”.

Castigo

El año pasado, los ciudadanos decidieron por abrumadora mayoría desechar la actual Constitución implementada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Fue una demanda clave de los manifestantes que salieron a las calles a partir de octubre de 2019, inicialmente por un alza de la tarifa del metro, antes de ampliar las demandas para incluir mejores servicios públicos.

“Necesitamos una Constitución que ayude a todos los chilenos, no solo a los ricos”, dijo Felipe Mora, de 22 años, quien votó el sábado en el centro de Santiago. “Algo más igualitario”.

La votación se realizó en momentos en que Chile se recupera lentamente de un aumento récord en los casos de coronavirus. La elección originalmente estaba programada para abril, pero los legisladores aprobaron su postergación para mayo, debido a que los contagios diarios y las hospitalizaciones se encontraban en niveles históricos.

La elección también estuvo marcada por un resultado mejor de lo esperado para algunos partidos más pequeños de izquierda, además de los candidatos independientes. Mientras tanto, los partidos moderados y de centroizquierda, como los socialistas y los demócrata cristianos, obtuvieron el 15% de los votos de la Convención.

“Este voto es un castigo para el actual Gobierno y una señal de advertencia para los partidos políticos tradicionales”, dijo Claudio Fuentes, cientista político de Universidad Diego Portales.

