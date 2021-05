Acciones de EEUU caen en tanto inflación no cede; crudo avanza

(Bloomberg) -- Las acciones de Estados Unidos retrocedieron por primera vez en tres sesiones y el dólar se debilitó, a medida que los inversionistas consideraban los riesgos para las perspectivas económicas, entre ellos la inflación y el aumento de casos de covid-19 en otras partes del mundo.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 0,3% a las 4 p.m. hora de Nueva York

El Nasdaq 100 retrocedió 0,6%

El Dow Jones Industrial Average cayó 0,2%

El índice MSCI World tuvo pocos cambios

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot retrocedió 0,2%, cayendo por tercer día consecutivo, la racha perdedora más larga desde el 10 de mayo

El euro subió 0,1% a US$1,2158

La libra británica avanzó 0,3% a US$1,4142

El yen japonés subió 0,2% a 109,17 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó un punto base a 1,64%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años avanzó un punto base al más alto en aproximadamente dos años

El rendimiento de los bonos de Gran Bretaña a 10 años varió poco en 0,86%

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate subió 1,5% a US$66 por barril

Los futuros del oro subieron 1,6%, la mayor cantidad desde el 7 de mayo

