Abascal se desplazará el martes a Ceuta para "apoyar a nuestros compatriotas"

El líder de Vox, Santiago Abascal. EFE/ Chema Moya

Madrid, 17 may (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que el martes se desplazará a Ceuta para "apoyar a nuestros compatriotas", tras la avalancha de unos 5.000 inmigrantes que han llegado hoy a la ciudad autónoma.

"Marruecos está invadiendo #Ceuta con miles de asaltantes por la inacción cobarde y criminal del Gobierno que ha rendido nuestra frontera sur", ha afirmado esta noche en un mensaje difundido en las redes sociales.

Ceuta está viviendo este lunes una jornada sin precedentes por la entrada masiva de personas a nado o bordeando a pie los dos espigones fronterizos con Marruecos y, según ha informado la Delegación del Gobierno, a última hora de la noche ya eran unos 5.000 marroquíes los que habían accedido a la ciudad autónoma. Uno de ellos ha muerto ahogado en el mar.

"Exigimos el despliegue del ejército y la expulsión de los invasores. Mañana me desplazaré a Ceuta para apoyar a nuestros compatriotas", ha afirmado en Twitter el líder de Vox, quien en otro mensaje esta tarde calificó el suceso de "invasión de Menas" (menores extranjeros no acompañados).

Al filo de la medianoche, Abascal ha comentado en otro mensaje en redes: "Pedro Sánchez ha rendido la frontera sur de España en Ceuta, Melilla y en nuestras costas peninsulares. No están llegando refugiados que huyen de una tiranía, están entrando soldados obedeciendo a su gobierno, el marroquí, que ha ordenado la invasión".