128-117. Ante los Magic, el novato Tyrese Maxey lidera el último triunfo de unos Sixers sin estrellas

En la imagen un registro de Tyrese Maxey (i), base novato de los Sixers de Filadelfia, quien aportó 30 puntos en el triunfo de su equipo 128-117 sobre los Magic de Orlando. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

Filadelfia (EE.UU.) 16 may (EFE).- El base novato Tyrese Maxey aportó 30 puntos, siete rebotes y seis asistencias, y los Philadelphia Sixers, mejor marca de la Conferenci Este, vencieron a los Orlando Magic 128-117 en el último partido de la temporada regular que no tuvo ningún tipo de aliciente.

Filadelfia no jugó con ninguno de sus titulares habituales después de hacerse con el primer puesto en el Este con la victoria del viernes sobre el Magic.

El pívot camerunés Joel Embiid (enfermedad), el base australiano Ben Simmons (espalda), el alero Tobias Harris (rodilla derecha), el escolta Seth Curry (cadera derecha) y el alero Danny Green (cadera izquierda) no vieron acción en el partido.

Maxey tomó el relevo, acertando 11 de 19 tiros de campo, incluidos 3 de 4 triples, mientras acertaba los cinco tiros libres. Otro novato, el alero reserva Paul Reed logró un doble-doble de 17 puntos y 12 rebotes.

Los Sixers terminaron 49-23 en general y 29-7 en casa. Serán anfitriones de una serie de playoffs de primera ronda contra el segundo equipo que emergerá del nuevo torneo de entrada de la liga.

El base novato Cole Anthony anotó 37 puntos, el máximo de su carrera, como líder del Magic plagado de lesiones, que se quedó sin varios jugadores clave. Orlando terminó la temporada con una racha de siete derrotas consecutivas y marca de perdedora de 21-51.

Filadelfia acaba con mejor marca de la Conferencia Este por primera vez desde el 2001, cuando el base Allen Iverson llevó al equipo a las Finales de la NBA. Esos Sixers perdieron en cinco partidos ante Los Angeles Lakers.

Los Sixers no han pasado de la final del Este en 10 apariciones en postemporada desde entonces y ahora tendrán la ventaja de jugar en casa al menos hasta las Finales de la NBA.

Su rival de primera ronda podrían ser los Charlotte Hornets, Indiana Pacers, Washington Wizards o Boston Celtics. Filadelfia tuvo marca de 11-1 contra esos equipos en la temporada regular.