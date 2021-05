VÍDEO: Economía.- El presidente del BID anima a España a ser "la puerta de Europa a América Latina y el Caribe"

16/05/2021 El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, durante una entrevista para Europa Press, a 16 de mayo de 2021, en Madrid (España). ECONOMIA Ricardo Rubio - Europa Press



El presidente del BID apuesta por mejorar los impuestos en la región



MADRID, 16 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, ha señalado que España debe tener un papel "más grande y más importante" en el organismo multilateral, constituyéndose como "la puerta de Europa a América Latina y el Caribe".



En una entrevista con Europa Press, Claver-Carone ha explicado España entró en el BID en la década de 1960 y actualmente su participación en la institución apenas alcanza el 2%. "España ahora es una democracia y una región avanzada, por lo que su papel en el BID debería avanzar hacia un papel más grande y más importante", ha apostillado.



En este sentido, el país "debe jugar un papel primordial" en la recuperación latinoamericana. Claver-Carone considera que esta deber ser liderada por el sector privado y España "está en una posición privilegiada, ya que conoce el terreno y las oportunidades".



"Tenemos una oportunidad histórica para crear una alianza entre el BID y el sector privado de España para poder apoyar las inversiones de la región", ha resaltado Claver-Carone.



En esta línea, Claver-Carone ha mandado un mensaje de advertencia, ya que si España, Estados Unidos u otros socios preferenciales no aprovechan las oportunidades, siempre estará China para "buscar los vacíos creados".



RELOCALIZACIÓN DE LAS CADENAS DE VALOR.



La pandemia, al margen de los devastadores efectos económicos y sociales, también ha supuesto la apertura de oportunidades comerciales para las economías latinoamericanas, especialmente en el terreno de las cadenas globales de valor.



Claver-Carone ha indicado que Latinoamérica "debe ser la región del mundo que más se beneficie de este realinamiento global" que las empresas norteamericanas están acometiendo tras la epidemia. Tal es así, que más del 30% de empresas americanas que tienen sus líneas de abastecimiento en China están pensando en mover o ya han desplazado sus cadenas de valor. "Esto es una oportunidad única para la región", ha añadido.



El presidente del BID ha señalado que además este realinamiento puede implicar verdaderos avances en las relaciones comerciales dentro de la región, las cuales actualmente se encuentran en niveles muy inferiores de los observados en Europa.



De hecho, si en Europa el comercio intrarregional supone el 60% del comercio total, en América Latina y El Caribe apenas alcanza el 15%. Esto se debe, entre otros factores, a la complejidad y el número de tratados de libre comercio que existen en la zona, los cuales, según Claver-Carone, están costando 20.000 millones de dólares anuales a la región.



RETRASO EN LA VACUNACIÓN.



De su lado, el presidente del BID ha advertido de los peligros en el acceso desigual a la vacunación en América Latina y el lastre que esto supondría para la recuperación.



"Lo que más me preocupa es que América Latina se quede atrás en la vacunación. Estoy seguro de que la recuperación va a ser acelerada y de gran oportunidad la región, ahora bien, la vacunación tiene que ser prioritaria en la región. Me preocupa mucho que el abastecimiento de las vacunas no está llegando a la región", ha alertado.



Para evitar la desigualdad en las vacunas, el BID ha anunciado la movilización de 1.000 millones de dólares para ayudar a los países a adquirir vacunas y distribuirlas, además de establecer un esquema con los países con mayor acceso a que, cuando tengan superávit de dosis, se ofrezcan garantías para adelantarle vacunas a los países latinoamericanos.



MEJORAR LOS IMPUESTOS.



La recaudación tributaria es un tema de actualidad en la región. Datos de la OCDE indican que los ingresos tributarios de la región son de media 10,9 puntos inferiores al promedio de la organización, a lo que hay que sumar el impacto de la pandemia en esta materia.



Sin embargo, episodios recientes como la reforma tributaria en Colombia muestran una gran dificultad para afrontar reformas que buscan incrementar los impuestos en muchos países.



Claver-Carone apuesta por enfocar los esfuerzos en mejorar los impuestos y luchar contra la evasión fiscal.



"Hablamos mucho de más recaudación y no de cómo, si subiendo impuestos o mejorándolos. Nos tenemos que enfocar en mejorar los impuestos, la región tiene problemas de recaudación de la base y de la formalidad de generar impuestos de los empleadores, yo siempre he dicho que debemos enfocarnos en como mejorar los impuestos y ver cómo somos más eficientes", ha explicado Claver-Carone.



Según el presidente, una estructura tributaria más efectiva "cubre el mismo fin con diferentes medios".



EL INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA.



Por otro lado, el presidente del BID ha subrayado que una de las prioridades del Banco es fomentar la participación laboral femenina en la región, ya que la incorporación de las mujeres al sector laboral podría suponer un aumento del 10% del anual, lo que se traduce en un aumento de un billón de dólares, algo "transformacional y espectacular" para América Latina.



Sin embargo, Claver-Carone advierte de la desigualdad latente en la región. "Nosotros sabemos que las mujeres empresarias y que lideran pymes en la región tienen un 10% más de ingresos que las empresas lideradas por los hombres y tienen un 70% menos de acceso al financiamiento", ha apuntado.



Por ello, el presidente ha puesto de relieve la importancia de que la recuperación pospandémica sea liderada por las mujeres y sea el camino hacia una región "más rica y más reforzada".



OPORTUNIDAD ÚNICA PARA LA DIGITALIZACIÓN.



Por último, Claver-Carone ha resaltado la oportunidad única para la región en materia de digitalización tras el paso de la pandemia.



"No hay ser humano en este mundo que no reconozca la importancia de la digitalización", ha enfatizado el mandatario, quien ha apostado claramente por reforzar el papel digital del Banco para crear "espejismos" entre las instituciones latinoamericanas.



No obstante, la realidad es que hay más de 200 millones de personas que no tienen conectividad y muchos la tienen con baja calidad. Claver-Carone, sin embargo, señala que las oportunidades de la tecnología existen y que "hay oportunidades para que los países puedan servir mejor a sus ciudadanos".











