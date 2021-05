Veraguas y Universitario no se hacen daño y dejan el suspense para la vuelta

Veraguas y el Club Deportivo Universitario empataron sin goles en el partido de ida de esta llave semifinal del torneo Apertura de fútbol en Panamá. En la imagen el registro de otra de las actuaciones del Club Deportivo Universitario panameño. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Ciudad de Panamá, 15 may (EFE).- El Veraguas y el Club Deportivo Universitario igualaron a cero en el partido de ida de la llave uno de semifinales del torneo Apertura panameño y dejaron todo el suspense de la serie para el partido de vuelta.

Hoy los responsables del empate sin goles fueron los porteros Aldair Armedo, del Veraguas, y José Guerra del cuadro universitario.

La primera aparición estelar de Guerra se dio a los 22 minutos del primer tiempo, cuando mandó a tiro de esquina un fuerte remate de Sergio Cunningham.

Solo tres minutos después llegaba la respuesta del equipo universitario, con un descolgada de Iván Anderson por la derecha, logrando sacar el remate, pero Armedo detuvo el disparo ahogando el grito de gol del rival.

Hasta ese momento no habían aparecido el brasileño Dwann Olveira y el panameño Jair Catuy.

Pero al minuto 30 apareció Olveira, en una jugada colectiva, pisó área y sacó el remate, pero Guerra volvió a ser figura y tapó el remate del brasileño, para mantener las tablas 0-0.

Al 39, Jorge Méndez conectó un pase con Daniel Santa y este controló a pelota y sacó el remate, pero Armedo con el pecho desvió el disparon con firma de gol.

La última jugada de peligro y que levantó el público llegó al estadio Omar Torrijo, en la provincia panameña de Veraguas, fue minuto 44 por conducto de Jamel González, pero Armedo volvió a impedir que se abriera el tanteador.

En la primera parte, ambos elencos mostraron que querían el gol, pero los arqueros tenían otros planes en este primer asalto de las semifinales en Panamá.

La segunda parte fue algo movida, pero menos que la primera mitad, donde los equipos tiraron todo por anotar el gol.

Pero era el equipo de Veraguas que no quería salir de su cuadro hacia el partido de vuelta sin anotar, al minuto 47 rápidamente los locales buscaron adelantarse con Ervin Zorrilla que disparó a borde área, pero la pelota llegó suavemente a las manos de Guerra.

El partido se tornó algo brusco y los minutos pasaron entre faltas y perdidas de pelota, hasta que producto de estas falta, al 68 el brasileño Oliveira lo intentó de tiro libre, pero su remate de pierna derecha se fue rozando el poste de la portería del universitario.

Una de las pocas del universitario en el segundo tiempo la tuvo Sergio Ramírez al minuto 69 en saque de esquina, pero no pudo rematar a dirección al marco.

No fue hasta el minuto 73 del tiempo complementario cuando apareció Jair Catuy con un balón controlado dentro del área, pero su disparo de pierna derecha, no la más hábil del delantero panameño, quedó en las manos de Armedo.

Con este jugada ambos equipos se mostraban conforme con el marcador y el árbitro al minuto 90 más 3 de alargue pitó el final 0-0, para que la llave semifinal se defina el próximo fin de semana en el duelo de vuelta en la casa del Universitario, en la provincia panameña de Coclé.