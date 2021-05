Ventura se lleva la tarde y Roca Rey hace el toreo más macizo en Córdoba

El rejoneador Diego Ventura con el segundo toro de su lote, durante la seguna corrida de la Feria de Córdoba celebrada este sábado en la capital andaluza. EFE /Salas

Córdoba, 15 may (EFE).- El rejoneador Diego Ventura cortó hoy dos orejas, una a cada res de su lote, y Roca Rey se llevó una tras participar en la segunda corrida del abono en el Coso de Los Califas de Córdoba, en una tarde donde Pablo Aguado se fue de vacío.

Ventura cortó una oreja a cada enemigo en una actuación marcada por el empeño y la disposición. Con un lote justo, el jinete se afanó para lucir bien ante sendos enemigos. En el que abrió plaza, se mostró constructivo desde el arranque, planteando una faena donde lució en los quiebros y con alguna imprecisión que supo solventar con los detalles.

En el cuarto, la faena fue por los mismos derroteros, si cabe, con más empeño y fundamentada en el tesón y remontada a última hora con la doma de un "luso", sin cabezada.

Roca Rey anduvo muy firme durante toda la tarde. A su primero le realizó una faena plena, destacando por la firmeza y el mando por bajo, mejor al natural.

El peruano, que hacía su primer paseíllo en esta época de pandemia, dejó a ese primero de su lote, segundo de corrida, tres coquetas verónicas y una media. Tras brindar al público, comenzó en el tercio con una serie de ajuste ante un pronto animal que acompañó en una faena construida en base al temple y en la pureza, citando siempre de frente.

El torero metió en la muleta a su antagonista con ambas manos, espaciando las series y configurando una faena muy compacta, destacando al natural y logrando por bajo pasajes de mucho fondo. Cortó una oreja de peso e, incluso, se le pidió la segunda.

En el quinto bis, apenas tuvo acople con la capa. Comenzó con estatuarios en una faena que despuntó con series cosidas por bajo sobre la diestra. Dejó series ligadas con temple con ambas manos. Toreo de mando y firmeza ante otro colaborador enemigo. Faena creciente malograda con la espada.

Con continuidad recibió con la capa en su debut el sevillano Aguado, armando bien el trasteo de arranque y muy a su estilo. Se desmonteraron los peones en banderillas antes de una faena intermitente que apuntaba más de lo que luego dio de sí. Porque faltó acople, en general. Al torero se le adivinó algo inconexo, pese a que puso empeño.

La buena propuesta de inicio en el sexto con la capa, no cuajó en el alargue, dado que la faena, con detalles puros, fue irregular, faltó conexión, pese a que pudo cortar un apéndice.

FICHA DEL FESTEJO.- Dos toros para rejones Los Espartales y cuatro para la lidia de a pie de Núñez del Cuvillo, el quinto, con el hierro de Parladé, lidiado como sobrero, bien presentados en general y de buen juego.

El rejoneador Diego Ventura, con chaquetilla negra: rejón (oreja); pinchazo y medio rejón (oreja).

Roca Rey, de negro y oro: estocada (oreja); dos pinchazos y estocada (ovación tras aviso).

Pablo Aguado, de marino y oro: metisaca y estocada caída (ovación); pinchazo y estocada (ovación).

Segunda de feria. Lleno de "no hay billetes" sobre el aforo permitido en tarde calurosa.