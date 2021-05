16/05/2021 ¿Una enciclopedia virtual de la visión escrita? Existe y sabemos cómo te puede ayudar. MADRID, 16 (CHANCE) Con motivo del Día de Internet que se celebra el próximo lunes 17 de mayo, la asociación de utilidad pública Visión y Vida lanza hoy Wikivisión, la primera enciclopedia virtual de la visión escrita en castellano que quiere acercar el mundo de la salud visual y del cuidado de la visión a la sociedad. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



Con motivo del Día de Internet que se celebra el próximo lunes 17 de mayo, la asociación de utilidad pública Visión y Vida lanza hoy Wikivisión, la primera enciclopedia virtual de la visión escrita en castellano que quiere acercar el mundo de la salud visual y del cuidado de la visión a la sociedad.



En un lenguaje cercano y sencillo, la entidad ofrece diferentes contenidos escritos, gráficos y vídeos con definiciones sobre conceptos básicos de salud ocular, definiciones de términos poco conocidos, consejos para el cuidado de la visión y el uso de equipamientos ópticos, trucos, curiosidades entretenidas sobre este mundo y, cómo no, respuestas a dudas que todos hemos tenido en algún momento u otro.



¿Se puede perder la lentilla por detrás del ojo? ¿Por qué los bebés no echan lágrimas al llorar? ¿Cómo ven los animales? ¿Cuántas personas tienen los ojos verdes? ¿Qué es una lente polarizada? ¿Por qué podemos ver? ¿Qué es una dioptría? ¿Qué pasa si se me cae una lentilla al suelo?



Estas y muchas otras cuestiones estarán ahora a disposición de toda la ciudadanía a golpe de clic. Además, todos los visitantes podrán dejar en los comentarios o a través de las redes sociales sus dudas para que el equipo de la entidad pueda resolverlas.



Este proyecto nace tras el análisis social y los resultados de muchos estudios que Visión y Vida que han demostrado que:



- Salud visual infantil: la mitad de los niños de España podría tener un problema visual no corregido, pero solo una de cada diez familias lo sospecha. Información en categoría NIÑOS.



- Sol y protección UV: solo una de cada dos personas considera imprescindible proteger sus ojos del sol. Categoría SOL.



- Salud visual en el día a día: problemas fundamentales de este siglo como la miopía, la sobreexposición a pantallas y dispositivos digitales y la visión en diferentes áreas de la vida, como la conducción.



Además, las nuevas generaciones han explicado a la entidad su falta de acceso a contenidos fiables online y su tendencia a seguir recomendaciones de influencers o personas no autorizadas, de manera que en la sección de curiosidades o "Cómo hacer? Consejos" la entidad se acerca a ellos, de la mano de sus expertos.



Este proyecto que ahora se presenta está concebido como una enciclopedia colaborativa. Así, tras la carga inicial de contenidos, la Wikivisión comienza a recibir la participación de profesionales ópticos-optometristas, oftalmólogos, pedagogos y expertos de otros sectores que quieran contribuir a la obra y lograr que exista un 100% de buena salud visual en España.



Además, en una segunda fase se contempla la entrada en nuevas redes sociales como Tik Tok para lograr llegar a los más jóvenes, aquellos de los que se ha constatado que, por desconocimiento, están cuidando menos su visión, a pesar de que son de la generación más afectada por uno de las grandes pandemias visuales de este siglo, la miopía.



Con todo ello, esta obra viva quiere seguir creciendo y alimentándose dando respuesta a todas las dudas que la sociedad pueda tener, ya sea sobre tratamientos o cuidados o bulos que surjan en Internet y deban ser derribados.