Úlster.- El futuro ministro principal norirlandés fija como objetivo "tumbar" el protocolo del Brexit

Poots, elegido como líder del DUP el pasado viernes, ha argumentado que el protocolo supone mantener a Irlanda del Norte dentro de la zona aduanera de la UE y en gran medida dentro del mercado único, lo que ha provocado protestas y disturbios protagonizados por los unionistas en las últimas semanas.



"Vamos a intentar tumbar elementos del protocolo, pero el objetivo final es que se modifique su esencia o que se elimine", ha afirmado Poots en una entrevista publicada por 'The Sunday Life'. "Si no hay avances políticos significativos en las próximas semanas podría haber un proceso judicial", ha advertido.



De hecho, Poots ha asegurado que no negociará con el Gobierno irlandés hasta que se resuelva la cuestión del protocolo del Brexit y ha anunciado que ha solicitado ya una reunión con el primer ministro británico, Boris Johnson, para abordar el tema.



"Para mí no es una cuestión unionista, sino una cuestión de Irlanda del Norte. Al final del periodo de transición habrá 15.000 controles para las mercancías que lleguen a Irlanda del Norte desde Gran Bretaña", ha recordado, lo que "afectaría a las mercancías de los supermercados, a la comida que está en la tienda de la esquina".



Poots ha subrayado que "el 98 por ciento de los medicamentos y aparatos médicos proceden de Gran Bretaña". "Podría haber problemas para traerlos tras el periodo de transición", ha argumentado.



"Necesitamos encontrar una solución que supere todo esto. Necesitamos que la UE reconozca que este protocolo no es adecuado para sus fines. No va a funcionar y por tanto vamos a volver a la pizarra", ha remachado.