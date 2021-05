Sociólogo Zárate ve "pistas" de que López Obrador quiere alargar su mandato

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, participa en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, en Ciudad de México (México) EFE/José Méndez/Archivo

Ciudad de México, 16 may (EFE).- El sociólogo político mexicano Alfonso Zárate advirtió que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está dando "pistas" de querer permanecer en el poder más allá de 2024, cuando concluye su mandato y no podrá ser reelegible.

"Hay la posibilidad de que López Obrador decida permanecer en el poder. En esto hay algunas pistas", comentó en una entrevista con Efe Zárate, quien acaba de publicar un libro crítico sobre los primeros años de Gobierno del mandatario, titulado "El país de un solo hombre" (Planeta).

Una de esa pistas, según el sociólogo político, es el lema de López Obrador de que "el pueblo pone y el pueblo quita", una filosofía que lo podría llevar a permanecer en el poder alegando que "el pueblo lo quiere".

"La segunda pista es su decisión de prolongar el mandato de Arturo Zaldívar, el presidente de la Suprema Corte -cercano a López Obrador-, con el argumento de que es el hombre necesario", detalló Zárate.

Y es que la mayoría en el Congreso aprobó alargar dos años más el mandato de Zaldívar en el Supremo para que implemente la reforma judicial ordenada por López Obrador a pesar de que la Constitución limita el cargo a un máximo de cuatro años.

López Obrador, que ha prometido que se jubilará en 2024, suele bromear con el tema de la reelección, como hizo esta misma semana cuando expresó que no alargará su mandato porque ya está "chocheando (desvariando)".

"Si cumple su palabra de que no piensa permanecer después de 2024, no cabe ninguna duda de que él va a ser el gran elector dentro de su partido al definir el sucesor", opinó Zárate.

En ese caso, predijo que su sucesora será la actual alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aunque su imagen se vio empañada por el accidente del metro del pasado 3 de mayo que dejó 26 muertos y más de 80 heridos.

UN PRESIDENTE POPULISTA

Para el analista, López Obrador es "muy difícil de definir" en el eje derecha-izquierda porque no cumple con el perfil de la izquierda, que tradicionalmente "privilegia a los más pobres y tiene un compromiso con las causas feministas".

Pero sí le parece "absolutamente claro que estamos frente a un presidente populista", puesto que ofrece "respuestas vacías e inmediatas" a los problemas de México.

"Es un líder con un lenguaje muy sencillo, elemental, muy repetitivo. Es la forma de llegar a sus clientelas", opinó Zárate sobre las ruedas de prensa matutinas que ofrece el presidente cada día.

Y atribuyó la alta popularidad de López Obrador a "las pensiones sociales que reciben 23 millones de personas", que "no los sacan de la pobreza pero sí son un alivio".

Para Zárate, los comicios del próximo 6 de junio, en las que se renovará la Cámara de Diputados y 15 de los 32 Gobiernos estatales, serán "sin duda unas elecciones cruciales para el país".

Si el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) alcanza la mayoría absoluta, "avanzarán reformas constitucionales de gran calado", como reformar el Instituto Nacional Electoral (INE) o, "en un exceso", vulnerar "la autonomía del Banco de México".