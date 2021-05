O.Próximo.- Los países musulmanes condenan los "ataques bárbaros" de Israel contra los palestinos

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La Organización para la Cooperación Islámica (OCI) ha condenado este domingo los "ataques bárbaros" de Israel sobre la población palestina y ha exigido el cese inmediato de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.



La OIC "exige el cese de todas las violaciones llevadas a cabo por Israel, la autoridad ocupante, incluidas las faltas de respeto con los lukgares sagrados y en particular contra la santidad de la Mezquita de Al Aqsa", ha planteado la organización, que aglutina a 57 lpaíses de mayoría musulmana.



De lo contrario advierte de "graves implicaciones" para la seguridad regional y global. En particular, la OIC señala al Consejo de Seguridad de la ONU por su "responsabilidad" y le insta a "actuar rápidamente para poner fin a los ataques bárbaros de la ocupación israelí sobre el pueblo palestino".



El comunicado de la OIC, antigua Organización de la Conferencia Islámica, ha sido publicada tras una reunión telemática de representantes de los países miembro, incluida Turquía, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, ha puesto este domingo sobre la mesa la posibilidad de enviar una fuerza de mantenimiento de la paz a los territorios palestinos que garantice la "protección física" de los civiles palestinos y para ello ha asegurado que Turquía "está dispuesta a dar los pasos necesarios".



"Debemos trabajar para crear un mecanismo internacional para proteger a los civiles palestinos de acuerdo con la resolución de la Asamblea General de la ONU aprobada en junio de 2018", ha planteado Cavusoglu durante su intervención en una reunión virtual de los países de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) celebrada este domingo.



"Esta iniciativa también debe incluir la protección física mediante la creación de unas fuerzas internacionales que contarían con el apoyo militar y financiero de los países interesados", ha añadido Cavusoglu.



Cavusoglu ha planteado además la necesidad de que los responsables políticos y militares israelíes rindan cuentas por la "violación de los derechos de los palestinos" y ha pedido en particular la intervención del Tribunal Penal Internacional (TPI).



En la reunión también ha intervenido el ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal bin Farhan al Saud, quien ha condenado las "flagrantes violaciones" de los derechos palestinos y ha pedido una intervención "urgente" de la comunidad internacional para que cesen las operaciones militares.



La OCI es una organización supranacional que aglutina a 57 países de todo el mundo con importantes comunidades musulmanas, por lo que está considerada la principal voz islámica multinacional.