O.Próximo.- La AP acusa a Israel de crímenes de guerra ante el Consejo de Seguridad de la ONU

El ministro de Exteriores palestino responsabiliza al Estado hebreo de efectuar una política de apartheid como raíz del actual conflicto



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyad al Maliki, ha responsabilizado este domingo a Israel de "crímenes de guerra y contra la Humanidad", así como de ejercer una política segregacionista hacia los palestinos como raíz de la actual ola de violencia entre el movimiento islamista palestino Hamás y el Estado hebreo que se está discutiendo este domingo en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, foro empleado el ministro para lanzar su acusación.



"Israel ha elegido la alternativa del apartheid. Sí. La del apartheid. Y llegará un día que este Consejo (de Seguridad) será incapaz de negar esta realidad", según la transcripción de su discurso recogida en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Exteriores palestino.



El ministro ha puesto como ejemplo las muertes de una decena de palestinos de una misma familia, los Abú Hatab, tras un bombardeo israelí en el campo de refugiados gazací de Al Shifa y 15 miembros de otra familia, los Al Qolak, en otro bombardeo sobre Gaza. "Israel está matando palestinos en Gaza, familia a familia, como está intentando expulsar a las familias palestinas en Jerusalén", ha añadido en referencia al desalojo forzado en el barrio de Sheij Jarrá, uno de los catalizadores de esta ola de violencia.



Así las cosas, el ministro palestino ha indicado que "Israel está cometiendo crímenes de guerra y contra la Humanidad" en Gaza. "Es posible que algunos no quieran usar esas palabras, pero saben que son verdad, porque Israel es incansable a la hora de perseguir sus políticas colonialistas", ha añadido.



Sobre la reacción de las milicias palestinas y sus lanzamientos de cohetes contra Israel, el ministro ha recurrido a las preguntas retóricas para inquirir al Consejo de Seguridad "qué se les puede permitir a los palestinos para defenderse". "¿Por qué la violencia de los palestinos es terrorismo y por qué la violencia de Israel es autodefensa? ¿A quién detienen, a los colonos (israelíes) o a aquellos que se resisten a su presencia?", ha cuestionado.



Asimismo, el ministro ha preguntado al Consejo qué "herramientas" están dispuestos a poner en marcha para detener el cese de los ataques israelíes, desde las sanciones a la posible suspensión de las relaciones bilaterales o incluso el despliegue de fuerzas de protección, como ha llegado a proponer el Gobierno turco.



El ministro terminó con un llamamiento a defender la paz como "responsabilidad" del Consejo de Seguridad. "Para ello, es su obligación legal y moral conseguir la libertad para los palestinos", ha zanjado.



LA ONU LLAMA AL CESE INMEDIATO DE LA VIOLENCIA



Minutos antes de la comparecencia de Al Maliki, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha dado comienzo al encuentro extraordinario de este domingo del Consejo de Seguridad con un nuevo llamamiento al cese "inmediato" de los enfrentamientos entre Hamás e Israel.



"Los combates deben cesar, deben cesar inmediatamente, hay que poner fin a los ataques con cohetes y morteros por una parte (Hamás) y los ataques aéreos y de artillería por otra (Israel)", ha declarado.



"Insto a todas las partes a que presten atención a este llamamiento", ha declarado Guterres al inicio de la sesión, en la que ha prometido la "cooperación activa" de Naciones Unidas para poner fin a siete días de enfrentamientos que han dejado unos 180 palestinos muertos en Gaza y otros diez israelíes fallecidos.



A continuación, el enviado especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Próximo, Tor Wennesland, se ha sumado a la petición de Guterres y señalado casos puntuales en Israel, como las muertes de un padre y una hija en las afueras de la población israelí de Lod, como "injustificados".



"El lanzamiento indiscriminado de cohetes de Hamás y otras milicias" desde zonas civiles "viola el derecho Internacional humanitario y debe cesar de inmediato", ha indicado el enviado especial, quien también ha instado a que las autoridades israelíes cumplan con la norma internacional que exige el uso de la fuerza proporcional y el ejercicio de la máxima moderación.



"Los niños no deben ser objeto de violencia ni ser perjudicados", según el enviado especial, antes de recordar que al menos 52 niños palestinos han muerto en la operación israelí, según le cita el 'Times of Israel'.