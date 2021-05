O.Próximo.- Egipto reabre parcialmente el paso fronterizo de Rafá con la Franja de Gaza

EL CAIRO, 16 (DPA/EP)



Las autoridades egipcias han reabierto este domingo el paso de Rafá, en la frontera con la Franja de Gaza, durante las peores hostilidades que se recuerdan desde hace siete años entre Hamás, el movimiento islamista al frente del enclave, e Israel.



No obstante, el paso apenas ha registrado actividad durante su reapertura tras permanecer tres días cerrado con motivo de la festividad del Eid, al final del Ramadán, si bien la intención es que, en algún momento, pacientes de Gaza puedan ser evacuados a Egipto.



De momento, no obstante, "no han pasado heridos desde Gaza, ni se han visto ambulancias desde Egipto", ha explicado el representante de la Embajada palestina en Egipto, Kamal al Jatib.



Fuentes de seguridad egipcias han recordado no obstante que hoy todavía es fiesta en Egipto, por lo que "la plantilla del paso está a media capacidad", y que Egipto ha declarado que la reapertura prestará un énfasis especial a los heridos en los bombardeos israelíes.



Al menos 181 palestinos han muerto en Gaza, 52 de ellos menores de edad, desde el inicio de los bombardeos israelíes en represalia por el lanzamiento de cohetes contra territorio israelí, según el último balance del Ministerio de Sanidad palestino.



Además, el balance incluye 1.225 personas heridas. Las propias autoridades palestinas han advertido de que la cifra podría aumentar como resultado de los trabajos de desescombro en las decenas de edificios destruidos en los bombardeos de la aviación y la artillería israelí.