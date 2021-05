New York Knicks se impone a Boston Celtics por 96-92

New York Knicks logró ganar como local a Boston Celtics por 96-92 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New York Knicks vencieron en casa contra Charlotte Hornets por 118-109, por lo que tras el encuentro completaron una racha de cuatro victorias seguidas, mientras que los de Boston Celtics también derrotaron a domicilio a Minnesota Timberwolves por 108-124. New York Knicks, tras el partido, se queda en puestos de Play-off con 41 victorias en 72 partidos disputados. Por su parte, Boston Celtics se quedaría fuera de los Play-off con 36 victorias en 72 partidos jugados.

El primer cuarto estuvo liderado por Boston Celtics y finalizó con un 23-24. Después, el segundo cuarto estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador y el cuarto terminó con un resultado parcial de 31-15. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 54-39 en el electrónico.

En el tercer cuarto los jugadores de Boston Celtics consiguieron acercarse en el luminoso, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 11-2 y el cuarto acabó con un resultado parcial de 23-26 y un 77-65 global. Por último, en el transcurso del último cuarto también redujeron distancias los visitantes, de hecho, consiguieron un parcial de 18-2, aunque fue insuficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto acabó con un resultado parcial de 19-27, terminando de esta manera el partido con un resultado final de 96-92 a favor del equipo local.

En el transcurso del encuentro destacó la participación de Julius Randle y RJ Barrett, que consiguieron 20 puntos, siete asistencias y siete rebotes y 22 puntos, dos asistencias y cuatro rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Jabari Parker y Tremont Waters, con 18 puntos, dos asistencias y siete rebotes y 17 puntos, cinco asistencias y cinco rebotes respectivamente.