México critica que ONU "no asuma su papel" en conflicto de Israel y Palestina

"Es lamentable que el Consejo de Seguridad no asuma su papel como uno de los principales garantes de la paz y la seguridad internacionales", expresó el embajador mexicano, Juan Ramón de la Fuente. EFE/Luis Lidón/Archivo

Ciudad de México, 16 may (EFE).- El Gobierno de México criticó este domingo que el Consejo de Seguridad de la ONU, del que forma parte el país latinoamericano, "no asuma su papel" ante la escalada bélica entre israelíes y palestinos, que ha dejado cerca de 200 muertos.

"Es lamentable que el Consejo de Seguridad no asuma su papel como uno de los principales garantes de la paz y la seguridad internacionales", expresó el embajador mexicano, Juan Ramón de la Fuente, ante el Consejo de Seguridad, según un comunicado divulgado por la cancillería.

De la Fuente reprochó que, "a pesar de que la situación en el terreno se agrava día a día, este Consejo todavía no ha sido capaz de pronunciarse".

Y consideró "imperativo" alzar "una voz unida" para "poner fin a la violencia de los últimos días, llamar a la protección urgente de la población civil, al respeto estricto del derecho internacional humanitario y al diálogo entre las partes, como única solución posible".

Durante la pasada madrugada, los bombardeos israelíes causaron la muerte en Gaza de al menos 42 personas, entre ellas diez niños y 12 mujeres, elevando la cifra total de muertos a al menos 188 desde el inicio de la escalada el pasado lunes.

Del otro lado, continuaba el lanzamiento de cohetes por parte de Hamás y otras milicias contra Israel, donde en total han muerto diez personas.

En la primera sesión pública del Consejo de Seguridad sobre esta escalada, celebrada este domingo, los representantes de Israel y Palestina se intercambiaron reproches, mientras la mayoría de potencias reclamaron un fin inmediato de las hostilidades.

El representante de México, miembro del Consejo para el período 2021-2022, lamentó "las muertes de civiles, no pocos de ellos menores de edad".

De la Fuente condenó el "uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas israelíes en la franja de Gaza contra infraestructura civil y de medios de comunicación" así como "los ataques con cohetes y objetos incendiarios por parte de Hamás" contra Israel.

También subrayó que México "se pronuncia contra toda medida que intente alterar el carácter y la composición demográfica de Jerusalén Oriental", ocupado por Israel, y criticó "la expansión de los asentamientos" israelíes en territorio palestino.

El representante mexicano opinó que la solución al añejo conflicto pasa por "la consolidación de un Estado palestino política y económicamente viable" que conviva "en paz" con Israel y que se preserve el estatus especial de Jerusalén.