Laura Matamoros nos muestra cómo combinar negro y marrón con un look muy original

03/07/2018 Laura Matamoros, una de las influencers más seguidas de nuestro país EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



Empezó en los focos de los platós de televisión comenzando su aventura en 'Gran Hermano VIP' cuando todavía no se hablaba con su padre, pero tras algunas experiencias en los programas decidió que lo suyo eran las redes sociales. Hablamos de Laura Matamoros, una referente para muchas de sus seguidores que cada vez enamora más con sus looks originales y su manera de afrontar la vida.



La hija de Kiko Matamoros está viviendo un momento muy especial, está esperando su segundo hijo junto al amor de su vida, Benji Aparicio y esa noticia la comunicaba hace pocos días a todos sus seguidores con un vídeo en el que se mostraba muy emocionada.



Hace unas horas, Laura ha colgado una fotografía en su perfil de Instagram en la que nos muestra la difícil incógnita que nadie sabe responder, pero que ella ha conseguido resolver con un look. ¿Cómo combinar marrón y negro? Fácil y sencillo.



En esta ocasión, la influencer ha escogido un conjunto muy primaveral por las temperaturas que hay en la Comunidad de Madrid con un short negro y una top del mismo color combinado con unas botas marrones altas y un bolso del mismo color que el calzado. No hay mejor look que un básico y este es uno de los mejores para un día cualquiera.