Las últimas 5 fotos de VALENTINA LIZCANO que arrasan en Instagram

Mi viejita Bella.. Que el universo siga bendiciéndote y acompañando con luz y amor todos tus porcesos, como buena Tauro sigue caminando esta vida con determinación y certeza ♥️ honro tu vida que da vida a la mía FELIZ CUMPLEAÑOS 🎉🎁🎈 MUJER GUERRERA 💜 @senorayenni te amo💜🙏🏻





Les había contado de mi mejurge 😅🤪(como le digo yo) para proteger, humectar y sellar las puntas de mi pelo/cabello que tiene procesos químicos y además está expuesto al Sol- Mar y Salitre, realmente me tiene enamorada y funciona desde el primer momento.. Todos los productos Son @frutosalvajeoficial Y recuerda que lo encuentras en todo colombia y también en 🇺🇸😘 🍃BOMBA EXTRAHUMECTANTE 2 Cucharadas 🍃ÓLEO SUBLIME 1 gotero completo 🍃OTOÑO NARANJA Un chorrito Me cuentan como les va, quieroooo fotossss pues 🤪🥰😘😘😘🙏🏻🍃💚 #yosoyfrutosalvaje #emprendimientocolombiano #skincare #melenasalvaje





Debo confesarles que durante mi segundo embarazo me he dado la oportunidad de experimentar con nuevas formas de moverme, de fortalecer mi cuerpo y piso pélvico y en definitiva y como siempre llegare al mismo punto, el movimiento libera, oxigena y nos da mucha mas confianza en las capacidades de nuestro cuerpo tan sabio y generoso.. no importa como ni donde, importa que busques la manera de conectar con el movimiento que hace parte de tu naturaleza, pues no puedes vivir un momento de mayor expresión de la misma que en este estado 🤰👼 , PD. EL MOVIMIENTO CONTROLADO Y CONECTADO A UNA RESPIRACIÓN CONSCIENTE Y CONSTANTE, APARTE DE DAR BENEFICIO A NUSTRO CUERPO AYUDA A ENFOCAR LA MENTE 🙏🏼 #SANALOCURA #MEDITASANALOCURA #PILATES #CARTAGENA #GESTACION #35SEMANAS @pilatesstudiolamansion @triskelactive





Amores aquí el primer ENVIVO De este espacio que estará rotando toda la semana y en cualquier horario para que 5 emprendimientos nos cuenten donde están y que nos ofrecen. Que podemos hacer para apoyar ? •seguir sus cuentas •compartir en nuestras cuentas o con nuestras familias • apoyar comprando (pd: entender que por la situación los tiempos de envío son lentos pero seguros) Aquí les menciono las de hoy : 🍃 @andrea.angulo.store 🍃 @ecology_1121 🍃 @polamyk_col 🍃 @ajosnegrospremium 🍃 @streeturban.su HOY POR OBVIAS RAZONES ABRIMOS LAS PUERTAS DE ESTA COMUNIDAD A CALI aquí estamos mi Cali vamos a salir de esta 🙏🏻🍃💛💛💛💛 #mirevolucioneselamor #sanalocura #emprendimientosdecolombia #juntossomosmasfuertes





Amores aquí seguimos.. En los comentarios pueden mencionar sus emprendimientos, su cuanta de IG, teléfono y/o página y Ciudad. Desde mañana todos los días por esta semana de los que me escriban aquí escogeremos 5 para mostrar en mis historias y así seguir dando visibilidad a nuestros emprendimientos, de esto salimos juntos, sembrando lo que queremos ver florecer en este bello país. #emprendimientosdecolombia #juntossomosmasfuertes #sanalocura #soycolombia #mirevolucioneselamor

Madeline Johana Lizcano Angulo, actriz, nació en Cali, Colombia, el 27 de abril de 1984. Vivió en el Municipio de Málaga (Santander) hasta que decide trasladarse a Bogotá para empezar afianzar su carrera actoral.

En 2004 participó en el reality show Protagonistas de novela del Canal RCN. Además, fue presentadora del programa de televisión infantil Bichos bichez. Inició su carrera actoral con el personaje de Luz Amparo en la serie Aquí no hay quien viva.

En 2012 fue nominada en la 28ª versión de los Premios India Catalina de la televisión colombiana por su papel de reparto en la telenovela El secretario del Canal Caracol.

Actualmente es locutora de la emisora 40 Principales, en el programa El Levante de LOS40.