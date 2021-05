La historia de dolor por matanza de chinos en 1911 en México en cinco claves

Fotografía cedida este domingo, cortesía del diario El Siglo de Torreón, donde se observa el edificio donde se refugiaron miembros de la comunidad china, para evitar ser asesinados por las fuerzas revolucionarias mexicanas en el año de 1910, en la ciudad de Torreón en Coahuila (México). EFE/Erick Sotomayor Ruiz / El Siglo de Torreón/SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 16 may (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pedirá perdón este lunes al pueblo chino desde el norteño estado de Coahuila, donde esta comunidad sufrió una matanza durante la Revolución mexicana de 1910, que derrocó la dictadura de Porfirio Díaz.

El evento se enmarca en la maratón de ceremonias convocadas este año para conmemorar los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, los 500 años de la conquista de Hernán Cortés (1521) y los 200 años de la independencia de México (1821).

Dentro de estos homenajes se incluye también el perdón a los pueblos indígenas y a la comunidad china por los agravios cometidos contra ellos en el pasado.

Estas son las claves de ese abuso cometido a inicios del siglo XX.

- ¿Cuando ocurrió la masacre?

La matanza sucedió entre el 13 y el 15 de mayo de 1911, cuando grupos revolucionarios tomaron la ciudad y atacaron huertas de la comunidad china a las afueras de la ciudad y sus negocios en el centro.

Poco más de 700 chinos vivían en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos, de los cuales 303 fueron asesinados por las fuerzas revolucionarias.

"El evento concreto sucede el 15 de mayo de 1911 en la toma militar de Torreón por parte de las fuerzas revolucionarias", contó este domingo a Efe el escritor Julián Herbert, autor del libro "La casa del dolor ajeno", que narra la historia de este hecho.

- ¿Por qué se dio la persecución y la matanza?

La masacre se debió a la xenofobia y al resentimiento de clase que se venía construyendo entre los empresarios mexicanos contra los pujantes chinos desde finales del siglo XIX.

En el libro "Entre el río Perla y el Nazas", del escritor Juan Puig, sobre la vida de la comunidad china en Torreón a principios del siglo XX, se escribió: "Al tiempo que saqueaban, buscaban a los chinos y los mataban a tiros en sus escondites -y a algunos también, según parece, a machetazos: entre los cadáveres llegó a verse muchos mutilados- o los sacaban a la calle a empellones para abatirlos allí".

- ¿Cuando llegaron los chinos a México?

Los migrantes chinos llegaron a México a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por el clima de violencia que se vivía en la provincia china de Cantón por las guerras del Opio (1839-1842 y 1856-1860) y la Rebelión Taiping (1850-1864).

Debido a ello, alrededor de medio millón de chinos partieron hacia América, y unos cuantos miles se instalaron en ciudades del norte de México con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

Además de ocupar esa región hubo comunidades chinas en la Ciudad de México y en el sur del país, lugares donde llegaron los chinos que trabajaron en las obras de construcción del canal de Panamá (1914).

- ¿Qué distinguía a la comunidad de Torreón?

"No era la comunidad china más numerosa pero sí la más próspera de México. Tenían un banco, inversiones extranjeras y una vida económica muy por encima del promedio de la migración china", explicó Herbert, y recordó que el banco chino operaba en México y Estados Unidos.

Según el escritor, la masacre estuvo muy cargada de "la visión racista de la burguesía local y no solo del impulso violento del pueblo", que también está presente.

- ¿Existen herederos de la comunidad china en Torreón?

"La comunidad china fue masacrada y la restante huyó, pero la comunidad china se volvió a formar en Torreón aunque ya no era la misma y además volvió a ser perseguida años más tarde.

"A pesar del racismo, la comunidad china de Torreón fue muy eficaz en generar recursos pero también en integrarse a la sociedad", opinó el experto.

Destacó que muchos descendientes de chinos que continúan en Torreón, como la familia Lee Soriano, son de origen chino pero también español "y para ellos es muy complicado tocar este tema de la matanza porque sigue siendo un tema tabú".