Kim Kardashian West revoluciona Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡Míralas aquí!

Happy Mother’s Day Mom!!!! There is no one on this planet that knows me the way you or as long as you have! Thank you so much for giving us the best party planning skills, cooking skills and most importantly teaching us how to organize and run a house hold! Thank you for waking us up through the intercom every day at 6:55am even on the weekends to just be up for no reason! LOL Seriously though you manage to raise 6 kids and make it look so easy. I now understand why vodka has been such a constant in your life. I respect it tho! LOL I love u mom!!! More than you will ever know! @krisjenner

Kimberly Noel Kardashian nació el 21 de octubre de 1980, comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la fama a principios de la década de los 2000, cuando acaparaba portadas y photocalls en calidad de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton. Kardashian apareció en múltiples ocasiones en el reality The Simple Life (2003-2007), el cual protagonizaban Paris Hilton y Nicole Richie.

Su prominencia aumentó a partir de 2007, año en el que estrenó junto a su familia un programa de telerrealidad en E! llamado Keeping Up with the Kardashians. Desde entonces ha lanzado múltiples fragancias y accesorios entre los que destacan sus marcas KKW Beauty o Skims. En 2016 llegó a ser portada de la revista Forbes como una de las empresarias más codiciadas del mundo. En la actualidad, luego de un acuerdo con la empresa Coty; su marca de cosméticos KKW BEAUTY está valorada en 1 billón de dólares.