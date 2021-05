José Ortega Cano entra en directo en 'Viva la vida' y aclara su relación con Antonio David

02/04/2021 José Ortega Cano, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



José Ortega Cano ha vuelto a intervenir en directo en el programa 'Viva la vida' para zanjar todas las polémicas que se han creado desde que Rocío Carrasco se sentase a hacer el documental de su vida para desmontar la versión que se ha vertido en los medios de comunicación durante años.



El diestro no ha dudado en hablar de por qué invitó a Antonio David a su boda: "Os estoy viendo, como siempre. Yo creo que Ana María lo está haciendo muy bien, no es fácil este tipo de entrevista o de comentario porque ella conoce algunas cosas de mi vida y conoce a la familia, pero no como yo, pero la verdad que tengo que salir al paso como buen torero. El motivo por el que fue Antonio David a la boda era con el deseo de que estuviera allí los hijos de ellos, Rocío y David, para verlos y que compartieran un rato con nosotros. Lo mismo que estuvo otra familia de Rocío, como su hermana, Rosa Benito, para mí era una situación difícil, pero bonita. De alguna manera que ellos vieran que yo podía seguir adelante en mi vida y que no me viniera abajo, lo agradecía sobre todo por el cariño que le tengo a esos niños.



De paso, José Ortega Cano ha explicado que lo más importante son los niños: "con Antonio David he tenido mis enfrentamientos cuando a mi me parece que no ha estado bien le he dicho lo que yo creía y lo mismo que he tenido un cariño especial y le tengo a Rocío Carrasco porque ella me ha tratado como familia. A los niños les quiero mucho, les he visto crecer y los he visto con su madre. Yo creo que yo por decir el otro día unas palabras sobre l situación de rocío esté en contra de ella y de Fidel, ojalá dios les ilumine".



En cuanto al documental de Rocío Carrasco, Ortega asegura que no está de acuerdo con la forma que ha tenido de romper su silencio: "Respeto que ella quiera hablar en un documental, pero no ha estado acertada. Yo estoy unido a los hijos, cuando nos vemos estamos el tiempo necesario para compartir. Trato de perdonar antes de pelear. Yo cuando quiero a una persona, la quiero para siempre, yo entendí que la familia de mi mujer, que la he amado toda la vida y la sigo amando, tenía que estar".



Ortega Cano ha terminado asegurando que él no conocía el sufrimiento de Rocío Carrasco porque en los últimos años no ha tenido contacto con ella: "Yo en su mayoría de lo que he visto de la serie me sorprende porque para mí es nuevo, yo no he compartido todas esas cosas tan fuertes que cuenta Rocío, es que no lo sabía, ha sido un distanciamiento de nosotros de unos años para acá total. Yo no he sido consciente porque no ha habido trato, se cortó de una manera tajante, se cortó hace mucho tiempo y no ha habido trato y si uno llama y deja de hablarte por lo que sea, a lo mejor tiene algún motivo y lo desconozco. Sigo queriéndola, lo mismo que si viviera su madre y le deseo lo mejor, que tenga mucha suerte y sea muy feliz de aquí en adelante".