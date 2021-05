Jaguares XV de Argentina conquista la Super Liga de Rugby

Jugadores de Jaguares XV de Argentina fueron registrados este sábado al celebrar el título de la Superliga Americana de Rugby (SLAR), tras vencer en la final al Peñarol de Uruguay, en el Estadio Charrúa de Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti

Montevideo, 15 may (EFE).- El Jaguares XV de Argentina conquistó este sábado en Montevideo la primera edición de la SuperLiga Americana de Rugby al derrotar al local Peñarol por 26-38.

El ambiente de festejos y apoyo de parte de la hinchada del Peñarol a las afueras del estadio Charrúa desde tempranas horas del día no intimidó al conjunto argentino que supo defender su condición de invicto durante 11 encuentros.

El torneo comenzó en Santiago de Chile y finalizó en la capital uruguaya.

Aunque la primera mitad finalizó 3-12 el equipo uruguayo hizo los ajustes para poner en aprietos a la defensa argentina con acciones que llegaron a colocar el marcador 20-22 en el minuto 64 por lo que el conjunto argentino debió ordenar sus piezas para conseguir el apretado marcador final de 26-38.

Por el conjunto felino volvieron a destacar Francisco Gorrisen, Tomás Albornóz y Tomás Cubilla, con un hat trick, quienes comandaron la ofensiva para levantar el trofeo de esta primera edición del torneo suramericano.

Por el equipo uruguayo destacó Facundo Gattas.

Detrás de Jaguares y Peñarol quedaron el Selknam chileno, el Olimpia paraguayo, el Cobras brasileño y el Cafeteros colombiano.

El desarrollo del torneo fue calificada por el entrenador del Peñarol, Pablo Bouza, como un éxito pues los equipos fueron concentrados en una burbuja y no se registraron casos positivos de la covid-19.