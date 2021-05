Izquierdista Castillo lidera sondeo presidencial en Perú ante Fujimori

El candidato izquierdista Pedro Castillo supera en intención de voto a la derechista Keiko Fujimori para el balotaje presidencial del próximo 6 de junio en Perú, según un sondeo difundido el domingo.

Castillo, un maestro de escuela rural, concentra el 40% de la intención de voto, mientras que Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, recibe un 37% de las preferencias, señala la encuesta de Ipsos a tres semanas del balotaje.

Un 14% votaría en blanco o nulo y un 9% no precisó su opción electoral en la consulta, indicó el sondeo.

Castillo bajó tres puntos porcentuales y Fujimori subió tres en comparación a la encuesta realizada por Ipsos realizada el 30 de abril.

El sondeo de Ipsos es el tercero desde la primera vuelta de las elecciones, el 11 de abril.

La encuestadora interrogó a 1.205 personas el 13 y 14 de mayo, con un margen de error del 2,8%.

"No me preocupan las encuestas, yo no estoy preocupado por las encuestas, sáquense eso de la cabeza. Es la última vez que puedo escuchar eso de las encuestas, no me preocupa, me preocupa el Perú, me preocupa el país", dijo Castillo en conferencia de prensa.

El izquierdista, candidato del partido Perú Libre, encabeza con un 18,92% de los votos la primera vuelta presidencial y Keiko, de Fuerza Popular, lo escolta con 13,40%, tras escrutarse el 99% de los votos de la elección del 11 de abril.

El conteo de votos de la elección presidencial prácticamente terminó, pero el paso de ambos candidatos al balotaje debe ser proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Fujimori, de 45 años, defiende el libre mercado mientras que Castillo, de 51, aboga por un activo papel económico del Estado, incluso con nacionalizaciones.

A pesar de sus diferencias, ambos candidatos coinciden en algunos temas: son antiaborto, defienden la familia tradicional, no dan importancia a los derechos de la comunidad LGTBI y rechazan el enfoque de género en las escuelas.

El país, en recesión a causa de la pandemia y políticamente inestable desde 2016 -tuvo con tres presidentes en cinco días en noviembre-, ahora se encamina a un balotaje entre dos postulantes situados en las antípodas y que en conjunto obtuvieron apenas el 32% de los votos en la primera vuelta.

El próximo presidente debe asumir el poder el 28 de julio en sustitución del mandatario interino Francisco Sagasti y tendrá como reto terminar con la inestabilidad política del último quinquenio.

cm/gma