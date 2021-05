Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Mallorca se queda a un punto de Primera

16/05/2021 Mallorca - Alcorcón DEPORTES LALIGA



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Mallorca superó (2-0) este domingo al Alcorcón en la jornada 39 de LaLiga SmartBank y se quedó a un punto, con nueve aún en juego, de confirmar su ascenso directo a LaLiga Santander, mientras que el Leganés afianzó la zona de 'playoffs' con un 3-0 al Logroñés.



El cuadro balear, que podría ascender este martes ya si el Almería no gana en Cartagena, dejó los deberes casi hechos con los goles de Abdón Prats y Salva Sevilla, en el regreso del público, al final de la primera parte y en el inicio de la segunda.



4.000 aficionados en el feudo bermellón disfrutaron del penúltimo paso para el regreso del Mallorca a la elite un año después de su descenso. Mientras, el Alcorcón se queda un punto por encima de la zona de descenso que marca el Logroñés.



El cuadro riojano no pudo sacar nada de su visita a Burtarque, donde los madrileños afianzaron un 'playoffs' que aún no está decidido. Dos goles de Miguel y otro de Sabin Merino acercan incluso la tercera plaza a los pepineros, a un punto, y escapan de la igualdad entre Sporting, Rayo y Girona por jugar la promoción.



Los de Vallecas son sextos después de ganar (1-2) este domingo al Fuenlabrada, con mucha polémica, dos penaltis para los goles visitantes y dos rojas a los locales. Además, el Tenerife selló su permanencia ante un Sabadell (0-2) que se queda tercero por la cola, a un punto de la salvación.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 39.



-Viernes.



Espanyol - Cartagena 0-2.



-Sábado.



Castellón - Ponferradina 0-2.



Lugo - Mirandés 2-1.



Almería - Albacete 1-1.



Las Palmas - Zaragoza 0-2.



-Domingo.



Sabadell - Tenerife 0-2.



Fuenlabrada - Rayo Vallecano 1-2.



Mallorca - Alcorcón 2-0.



Leganés - Logroñés 3-0.



-Lunes.



Oviedo - Málaga 19:00.



Girona - Sporting 21:00.