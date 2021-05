Fútbol/Primera.- Crónica del FC Barcelona - Celta de Vigo, 1-2

Al Barça le explota una 'Mina anti-Liga' en casa



Los blaugranas pierden en el posible adiós de Messi en el Camp Nou



BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)



El Celta de Vigo ha ganado al FC Barcelona en el Camp Nou (1-2) en la penúltima jornada de LaLiga Santander y deja a los culés fuera de la lucha por el título liguero, en un partido en el que el Barça volvió a cometer los mismos errores que le han impedido optar al título.



Al Barça le explotó Santi Mina en casa. El delantero marcó los dos goles del triunfo del Celta, que igualmente se queda fuera de la lucha por ir a la Liga Europa, y que condenan al Barça a cerrar la temporada de la peor manera, dejando escapar 19 puntos en el Camp Nou en esta Liga que no quisieron.



Empezaron bien los de Ronald Koeman, con múltiples ocasiones y adelantándose justo antes de la media hora de juego. Busquets puso un centro en diagonal, potente, hacia un Leo Messi que la vio venir, optó por un cabezazo también cruzado que botó superado ya Villar y entró para abrir la lata y marcar su gol número 30 en esta Liga. ¿Será en su último partido como blaugrana en el Camp Nou?



Pero ahí apareció el gran mal del equipo catalán, una defensa que chirría por todos lados; esta vez, Piqué intentó taponar el tiro de Santi Mina pero, lo que hizo, fue cegar a Marc-André Ter Stegen. Diez minutos después del gol del '10', empataba el Celta en el primer disparo a puerta.



Tras el descanso, el Barça volvió a tener la iniciativa, las ocasiones, como un cabezazo de Ronald Araujo en boca de gol que se fue alto. Koeman optó por poner un 4-3-3, por dar 45 minutos a Riqui Puig, y más tarde por poner a Martin Braithwaite o Trincao. Pero nada, no hay gol en el Barça si no es de Messi.



Y, mientras el Atlético de Madrid se quitaba la etiqueta de 'pupas' de encima y optará a ganar LaLiga con gol del exblaugrana y regalado Luis Suárez en el 88', el Barça se quedaba con 10 por la doble amarilla vista por Clément Lenglet, fallaba lo infallable con Braithwaite rematando con la bota puesta del revés a puerta vacía.



No era buena receta para el Barça, que también sabía que el Real Madrid ganaba. Pero empeoró la cosa, pues un centro lateral se fue directo al palo, el rebote lo cogió ambicioso Santi Mina y, en el 89', explotaba una nueva bomba en el Camp Nou; nueva derrota en casa y adiós a LaLiga.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FC BARCELONA, 1 - CELTA DE VIGO, 2 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Araujo, Piqué (Dest, min.64), Lenglet; Dembélé (Trincao, min.71), Moriba (Pjanic, min.86), Busquets, Pedri (Riqui Puig, descanso), Jordi Alba; Messi y Griezmann (Braithwaite, min.71).



CELTA DE VIGO: Villar; Kevin Vázquez, Araújo, Domínguez, Aarón; Brais, Beltrán (Sotelo, min.93), Denis, Nolito (Solari, min.70); Aspas (Baeza, min.79) y Santi Mina.



--GOLES.



1-0. Min.28, Messi.



1-1. Min.38, Santi Mina.



1-2. Min.89, Santi Mina.



--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco). Amonestó a Riqui Puig (min.56) en el FC Barcelona y a Carlos Domínguez (min.51) en el Celta de Vigo. Expulsó a Lenglet por doble amarilla (min.74 y min.84) en el FC Barcelona.



--ESTADIO: Camp Nou.