Fútbol/Champions.- Lluís Cortés: "Prometí a las jugadoras ser las mejores y ya lo somos"

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Barça Femení, Lluís Cortés, celebró llevar a lo más alto al cuadro azulgrana, campeón de Europa este domingo tras golear (0-4) al Chelsea en la final de Gotemburgo, orgulloso del progreso del equipo azulgrana hasta el título continental.



"Es un partido que no habíamos imaginado, las sensaciones eran buenas y estaba convencido de que iría bien, pero no tan bien. El equipo ha sabido seguir, con presión alta y encarrilar el marcador para disfrutar de esta final", dijo en rueda de prensa.



El preparador azulgrana reconoció haber cumplido un sueño, con la primera Champions del Barça y de un equipo español. "Hay muchas horas de trabajo detrás, de dejar muchas otras cosas para ser las mejores. Prometí a las jugadoras que algún día seríamos las mejores y ya lo somos. Nos hacía ilusión ser campeonas de Europa y ya lo somos, era nuestro objetivo", afirmó.



"Primera 'Champions' de la historia y pasan muchas cosas por la cabeza, aún no somos conscientes de que hemos ganado y somos el mejor equipo de Europa. Estaba muy lejos esto cuando yo entré. Pero sabíamos que con trabajo y dedicación podía llegar. Lo hemos demostrado con esta victoria contra un gran equipo como es el Chelsea", reflexionó.



Cortés confió en mantener al Barça a este nivel. "Fuimos campeonas de Liga, lo celebramos mucho, pero lo hemos normalizado. Sabemos que ahora sí que podemos hacerlo y esto no puede quedar aquí. Pero hay que celebrar esta 'Champions' porque no es fácil ganarla, y seguir ganando es el objetivo", dijo.



"No es ganar, es cómo ganar. El mensaje era ir a ganar a nuestra manera. A nosotros nos deja orgullosos, a la gente también tendría que dejarles orgullosos. Hemos insistido en nuestro estilo y no hemos sucumbido a la presión", terminó.