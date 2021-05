Fútbol.- Zinédine Zidane: "¿Cómo voy a decir a mis jugadores ahora que me voy?"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que es "mentira" que haya dicho a su vestuario que se va a marchar del club a final de temporada porque no es el momento y sólo está concentrado en intentar ganar el título liguero para el que todavía están "vivos".



"¿Cómo voy a decir a mis jugadores ahora que me voy? Es mentira, me concentro en lo que queda de temporada, falta un partido y sólo me importa este final con lo que nos estamos jugando, el resto se verá a final de temporada", señaló Zidane en la rueda de prensa posterior a la victoria ante el Athletic.



El francés no quiso explayarse demasiado sobre su futuro. "Lo que nos importa es la victoria, seguimos en la pelea y vamos a darlo todo hasta el último minuto, pero se sabía que esta Liga iba a ser así y la vamos a pelear. Estoy contento del partido que hicimos, fue muy buen partido y estamos vivos todavía", subrayó.



"Hemos tenido muchas dificultades, pero estamos en la pelea. El Real Madrid perdió en Tenerife dos ligas en la última jornada y vamos a esperar a ganar esta hasta el último minuto", añadió el preparador madridista.



Por otro lado, Zidane dejó claro que "no pasa nada" con Eden Hazard por su falta de minutos que es debida a que "juegan otros de momento", y ve "clarísimo" la opción de que Nacho Fernández acabe su carrera en el club. "Claro que hace ruido, hace mucho con sus prestaciones, lo da siempre todo, pero desde hace mucho tiempo", sentenció, sin querer entrar tampoco en la polémica de las manos porque el "árbitro hace su trabajo y lo mejor posible".