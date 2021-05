Fútbol.- Nacho: "Queda seguir peleando, queda un partido y hay opciones"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El defensa del Real Madrid Nacho Fernández, autor del gol de la victoria en San Mamés ante el Athletic Club, dejó claro que deben "seguir peleando" hasta la última jornada del próximo domingo después de que el Atlético de Madrid también ganase y mantuviese su liderato, aunque advirtió que se está viendo que "las cosas no son fáciles" para nadie.



"Lo último que he sabido ha sido cuando iban empate todavía. Al final, estás metido en el partido y no te da tiempo a preguntar mucho. Podían ganar, queda un partido y tenemos que seguir peleando", señaló Nacho al micrófono de 'Movistar+'.



El central recordó que "el objetivo era ganar" su partido y esperar que el líder "se dejase puntos". "No nos queda otra, queda un partido y hay opciones. Ellos han remontado al final y eso quiere decir que las cosas no son fáciles. Al parecer le ha costado muchísimo y en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Lo que tenemos que hacer es lo que nos enseña este escudo que es pelear hasta el final", subrayó.



Nacho recalcó que les costó "un poco todo" en un duelo ante un rival que "concede poco" y en un campo "complicado aunque no haya gente". "Hemos estado bien a nivel defensivo, nos ha faltado crear más en la primera parte, pero ha sido un buen partido, compacto y donde sobre todo lo importante era ganar", admitió.



"El tema de las manos es muy complicado. La he visto en el descaso y me parece un penalti muy claro, sobre todo viendo los que nos han pitado este año. Hay mucha polémica y cada uno mira a su lado", replicó el canterano sobre el posible penalti no señalado a Morcillo en el primer tiempo.



Finalmente, se refirió a la posible marcha de Zinédine Zidane anunciado por varios temas. ""Ha salido la noticia de que nos dijo algo en un charla, no sé.... Tiene contrato, está ilusionado, pero la decisión la tienen que tomar él y el club. Nosotros queremos que se quede", sentenció.