El portero Alisson marca en el añadido y acerca al Liverpool a la 'Champions'

Redacción deportes, 16 may (EFE).- Un gol del meta brasileño Alisson en la última jugada del partido dio la victoria en The Hawthorns al Liverpool ante el West Bromwich (1-2) y le acerca a la zona de Liga de Campeones de la Premier, a dos jornadas para el final.

El portero red alivió al conjunto de Jurgen Klopp, que, tras sellar su tercer triunfo seguido, se sitúa a un punto del Chelsea, cuarto en la tabla, que marca la zona de acceso a la máxima competición continental.

Fue en el minuto 96 cuando un córner botado por Trent Alexander Arnold fue rematado de cabeza por el meta, situado en el corazón del área y que subió a la desesperada para apurar las opciones de su equipo.

El gol puede ser decisivo para el futuro del equipo 'red', al que costó encontrar el acierto ante el descendido West Bromwich, que se adelantó en el marcador al cuarto de hora con un gol de Hal Robson-Knu a pase del brasileño Matheus Pereira.

Reaccionó el Liverpool, que empató en el minuto 33 por medio del egipcio Mohamed Salah tras recibir un balón del senegalés Sadio Mané.

El equipo de Klopp buscó el gol de la victoria de todas las maneras. Acorraló al conjunto de Sam Allardyce, pero no pudo batir a Sam Johnstone hasta la última acción del partido.

El gol de Alisson, de cabeza, reabre las opciones del Liverpool de disputar la próxima Liga de Campeones.