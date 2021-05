El Lille no puede con el Saint Etienne y queda a dos puntos del título

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Redacción deportes, 16 may (EFE).- El Lille fue incapaz de ganar en su campo, el Stade Pierre Mauroy, al Saint Etienne (0-0) y afrontará la última jornada con la necesidad de ganar después de que el París Saint Germain, que goleó al Reims (0-4), se haya situado a un punto del liderato.

El campeón se resolverá en la última fecha de la competición. El Lille desperdició una buena ocasión de dejar casi sentenciado el título. Ahora carece de margen de error en el último encuentro, que jugará en Angers ante un rival sin nada en juego.

El conjunto de Christophe Galtier, que fue presa del vértigo ante el equipo de Claud Puel, en su mejor momento, necesita ganar para ser campeón porque el París Saint Germain está al acecho.

El cuadro de Mauricio Pochettino arrolló al Reims, que no tenía objetivo alguno y que se quedó con diez jugadores en el minuto once por la expulsión de Yunis Abdelhamid, que supuso el penalti que transformó Neymar y que puso por delante a los parisinos.

Después marcaron Kylian Mbappe, Marquinhos y Moise Kean para redondear la victoria y situarse a un punto del Lille. El conjunto de Pochettino visita al Lens en el último partido.

Tampoco falló el Mónaco en la puja por la tercera plaza, que da opción a Liga de Campeones. Ganó al Stade Rennes por 2-1 en el estadio Luis II con los tantos de Wissam Ben Yedder y el ruso Aleksandr Golovin. Benjamin Bourigeaud hizo el único gol visitante.

El equipo de Niko Kovak se jugará el tercer puesto al que también aspira el Lyon en Lens, última visita.

Y es que el Lyon afrontará la jornada de cierre a un punto del Mónaco. No falló el equipo de Rudi Garcia que goleó al Nimes (2-5) ya descendido.

Un doblete de Lucas Paqueta y los goles de Memphis Depay, Houssem Aouar e Islam Slimani proporcionaron el triunfo del Lyon en el estadio Des Cotieres. Ahora recibirá al Niza, que ya ha hecho los deberes del curso. Es cuarto el Lyon, fuera de la Champions y en zona de Liga Europa, un objetivo insuficiente para sus aspiraciones.

El polaco Arkadisusz Milik que firmó un triplete y dio el triunfo en el tiempo añadido al Marsella ante el Angers (3-2), amarró la competición europea para el próximo año en un duelo intenso en el que el argentino Jorge Sampaoli resultó expulsado.

Milik estableció el 2-0 pero desde la hora de juego Mathias Pereira y Romain Thomas, a cinco del final, sellaron el empate. El atacante polaco salió al rescate del cuadro marsellés en el añadido y dio la victoria a los locales.

El Girondins se alejó del descenso y, aunque sigue sin escapar de la amenaza de la promoción que marca el Nantes, logró en el estadio Malmut Atlantique un valioso triunfo ante el Lens que se queda fuera de la Liga Europa.

El equipo de Franck Haise sufrió su tercera derrota seguida. Ui Jo Hwang de penalti, Youssouf Sabaly y Mehdi Zerkane aliviaron al equipo de Burdeos.

El Dijon, colista, fue goleado en el Municipal Gaston Gerard por el Nantes (4-0), que eludió el descenso directo y, aunque es antepenúltimo en promoción, aún contempla la salvación que buscará en la última jornada. Un lugar al que pueden caer el Lorient, el Brest y el Estraburgo, a un punto, y del que tampoco escapan matemáticamente el Girondins y el Reims.