El estadounidense Sam Burns sigue líder, con un golpe de ventaja, en el AT&T Byron Nelson

El golfista estadounidense Sam Burns fue registrado este sábado, durante la tercera ronda del torneo AT&T Byron Nelson, en el rancho TPC Craig, en McKinney (Texas, EE.UU.). EFE/Tannen Maury

McKinney (Texas, EE.UU.), 15 may (EFE).- El estadounidense Sam Burns no brilló como en la segunda ronda, pero se mantuvo al frente de la clasificación del torneo AT&T Byron Nelson, del PGA Tour, al concluir la tercera con registro de 69 (-3) y acumulado de 196 (-20).

Burns, de 24 años, tiene ventaja de un golpe sobre el surcoreano K.H. Lee, quien entregó tarjeta firmada de 67 (-5) y tiró brevemente incluso antes de que Burns fallara por pulgadas igualando al águila del local Jordan Spieth en el hoyo 18 y golpeó para birdie que lo dejó con un acumulado de 197 (-19).

Spieth, Matt Kuchar y Charl Schwartzel dispararon 66 (-6) cada uno y fueron 3 golpes atrás junto con el sueco de 38 años Alex Noren, quien disparó 70 (-2) y está buscando su primera victoria en el PGA Tour en su 104 torneo, todos ellos llegaron a los 199 golpes (-17).

Burns, tratando de convertirse en el primer jugador desde el colombiano Camilo Villegas en el 2008 en conseguir sus dos primeras victorias en el PGA Tour en eventos consecutivos, tuvo su primer bogey del torneo en el No. 1 y otro en el sexto hoyo. Falló un eagle por pulgadas en 18.

El nativo de Luisiana se quedó corto en el Abierto de Houston y el Genesis Invitational en Riviera esta temporada después de mantener las primeras posiciones. Burns compartió las ventajas de 36 y 54 hoyos antes de finalmente abrirse paso y ganar el Campeonato de Valspar hace dos semanas.

Burns mantuvo el liderazgo por sí mismo en ambas rondas de esta semana, incluso después de una tercera ronda que palideció en comparación con el mejor de su carrera, 62, -10) el viernes.

El español Rafael Cabrera se recuperó e hizo un excelente recorrido para entregar tarjeta firmada de 66 golpes (-6) que le permitieron remontar 13 posiciones hasta el noveno con un acumulado de 201 (-15) y compartirlo con otros cinco jugadores.

El mexicano Carlos Ortiz (70, -2) y el veterano venezolano Jhonattan Vegas, que estuvo brillante con el mismo registro que Cabrera (66-, 6), remontó 22 posiciones, y compartieron el decimoctavo puesto (203, -13) con otros cinco jugadores.

El español Jon Rahm volvió a entregar tarjeta firmada de 68 (-4) que le dieron un acumulado de 205 golpes (-11) para remontar seis posiciones y subir hasta el trigésimo cuarto puesto, donde también están otros nueve golfistas.

El colombiano Sebastián Muñoz tuvo un registro de 73 (+1) y perdió 38 posiciones para bajar hasta el puesto 50 con acumulado de 207 (-9).

Mientras que el argentino Nelson Ledesma también tuvo el mismo registro y perdió 32 puestos para bajar hasta el 59 (209, -7).