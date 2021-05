El Comunicaciones del argentino Tapia avanza a la final del fútbol en Guatemala

En la imagen un registro de Mauricio Tapia, entrenador del club guatemalteco de fútbol Comunicaciones. EFE/José Valle/Archivo

Ciudad de Guatemala, 15 may (EFE).- El Comunicaciones, que dirige el argentino Mauricio Tapia, avanzó este sábado a la final del torneo Clausura 2021 tras empatar 1-1 con el Iztapa y 3-3 en el marcador global, debido a su posición de líder del torneo regular.

El partido lo rescató el equipo de Tapia con un juego conservador y una definición fortuita: fue un desvío de un centro el que culminó en las redes del portero Luis Tatuaca, que había sido el héroe del Iztapa, que dirige el también argentino Ramiro Cepeda, en el partido de ida y en el de vuelta también.

Ambas escuadras fallaron penales y tuvieron hasta el último minuto la clasificación en vilo, hasta que el árbitro Byron López sentenció el tiempo y el resultado favoreció a los Cremas.

Iztapa se adelantó en la primera parte, a los 20 minutos, con buen gol del argentino Cristian Hernández, el "Cheka", el mismo que había errado escenas antes el penal para adelantar a los suyos.

La jugada maestra fue del guatemalteco Pedro Samayoa, quien lanzó una vaselina pasado el medio campo para superar a la zaga defensiva del Comunicaciones y dejar en solitario al Cheka, quien volvió a bombear la pelota para superar a Kevin Moscoso.

Con la ventaja, sin embargo, Cepeda consideró que era suficiente y replegó a los Peces Vela, situación que aprovechó el Comunicaciones, organizados en el medio campo por el veterano "Moyo" Contreras y en la velocidad del hondureño Junior Lacayo y el mexicano Agustín "el Tin" Hernández.

Pero el héroe de Comunicaciones en esta ocasión, ante unas gradas vacías del estadio nacional Doroteo Guamuch Flores, el nacional Óscar Santiz.

Cuando abundaban los balones al área sin precisión y el Iztapa se notaba mejor al contragolpe que el propio Comunicaciones al mando del balón, al minuto 59 llegó un centro desde la esquina derecha del área grande del Iztapa para clavarse, de improviso, en la protería de Tatuaca y concretar el empate y clasificación.

El autor del centro fue Santiz, que chocó con la espalda de un defensor rival, lo que provocó una parábola imposible de atajar para Tatuaca, quien aún así se lanzó impotente para observar de cerca un balón que se colaba por el ángulo de su arco.

La fuerza no alcanzó para unos Peces Vela que encerraron a un Comunicaciones agotado en su área los últimos cinco minutos. Nerviosos, los Cremas aguantaron el empate y más después del penal errado por el mexicano Herrera, quien, como el "Cheka", envió afuera el tiro desde los once pasos.

Comunicaciones aguardará en la final al rival que salga del duelo entre el actual campeón Guastatoya, del uruguayo Willy Coito, y el Santa Lucía Cotzumalguapa, que dirige el nicaragüense Mario Acevedo.

La ventaja es para los Jaguares de Santa Lucía por 1-0 en el partido de ida, que buscarán aguantar en el estadio David Cordón Hichos, casa del campeón, el pase a la final.