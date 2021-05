El Atalanta, a la "Champions"; Milan, Nápoles y Juventus, todo en 90 minutos

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Roma, 16 may (EFE).- El Atalanta de los colombianos Luis Muriel y Duván Zapata blindó este fin de semana su billete para la próxima Liga de Campeones, en una penúltima jornada de la Serie A en la que el Nápoles, tercero, ganó al Fiorentina, el Juventus Turín, quinto, venció al Inter de Milán, y el Milan, cuarto, no pasó del 0-0 contra el Cagliari, por lo que dejaron todo abierto en la lucha por la "Champions".

A falta de noventa minutos para el final de la Serie A, el Inter de Milán es líder, y campeón, con 88 puntos, el Atalanta segundo con 78, el Nápoles es tercero con 76 empatado con el Milan y el Juventus es quinto con 75 puntos.

Dos de las cuatro plazas en la Liga de Campeones ya han sido conseguidas por Inter de Milán y Atalanta. Falta por decidir quiénes entre Nápoles, Milan y Juventus les acompañarán.

El Nápoles tiene la cita más accesible y le bastará ganar en casa ante el Hellas Verona, mientras que el Milan tiene el reto más exigente, en el campo del Atalanta. El Juventus visitará el campo de un Bolonia sin grandes objetivos en la tabla.

Sin embargo, el conjunto juventino estuvo a un paso del abismo. Necesitó un doblete del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, con un penalti transformado en el 93, para doblegar 3-2 al Inter, que había logrado el momentáneo 2-2 en el 89 de la mano del belga Romelu Lukaku.

Sigue con vida, pero para entrar en Champions debe ganar al Bolonia y esperar que uno entre Nápoles y Milan tropiece.

Ya blindó su tercera participación consecutiva en la Liga de Campeones el Atalanta, que venció 4-3 en el campo del Génova y tomó impulso de cara a la final de la Copa Italia del próximo miércoles contra el Juventus.

El equipo de Bérgamo sigue asentando entre los más grandes del fútbol italiano, gracias a una gestión económicamente impecable y a una organización táctica brillante dada por el técnico Gian Piero Gasperini.

También solventó de forma positiva su difícil compromiso el Nápoles de Gennaro Gattuso, que venció 2-0 en el campo del Fiorentina gracias a un gol de Lorenzo Insigne y a un tanto en propia meta de Lorenzo Venuti.

El cuadro napolitano está tan solo a tres puntos de meterse en la Liga de Campeones. Le bastará doblegar la próxima semana al Hellas Verona, sin grandes objetivos, en el estadio Diego Armando Maradona.

Se puso complicada la vida al Milan, que deberá doblegar al Atalanta a domicilio para meterse en la Liga de Campeones. Eso sí, los de Bérgamo ya alcanzaron su objetivo y su atención está en la final de la Copa Italia del miércoles contra el Juventus.

La trigésima séptima jornada vio además el triunfo del Roma en el derbi contra el Lazio (2-0) con un gol del armenio Henrikh Mkhitaryan y tanto espectacular del español Pedro Rodríguez.

El equipo del portugués Paulo Fonseca, que dejará su puesto al acabar la temporada a su compatriota José Mourinho, reforzó su sexta posición, que vale un billete para la Liga Europa.

Sin embargo, ya no tienen opciones de disputar la próxima Liga de Campeones, que era su principal objetivo en esta campaña.

En la lucha por el descenso, con el Crotone y el Parma ya descendidos, el Benevento se quedó a un paso del abismo al no pasar del empate 1-1 ante el Crotone.

El Benevento estuvo por delante 1-0 desde el minuto 12 gracias al peruano Gianluca Lapadula, con los rivales con diez hombres desde el 24, pero vieron desvanecer el triunfo en el 93 ante un gol del nigeriano Nwankwo Simy.

Están a tres puntos del Torino, decimoséptimo, que tiene un partido menos. Para salvarse, el Benevento debe esperar que el Torino pierda ante el Lazio y luego debe doblegarle en el choque directa de la última jornada.