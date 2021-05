Egipto abre su frontera con Gaza para trasladar a los palestinos heridos

EFE/EPA/HAITHAM IMAD

El Cairo, 16 may (EFE).- Las autoridades egipcias decidieron abrir este domingo el paso de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con el Sinaí egipcio, de manera "excepcional" para trasladar a los palestinos heridos a hospitales de Egipto en ambulancia, informó a Efe una fuente diplomática palestina.

La fuente, que pidió no ser identificada, señaló que esta decisión es "un acto de solidaridad con el pueblo palestino, que está sufriendo la brutal agresión israelí" y que permitirá la entrada y salida de ambulancias de la Franja de Gaza para que los heridos en el enclave puedan recibir atención médica.

Medios locales egipcios, como la cadena privada Extranews, también informaron de la decisión, que se produce tan solo un día después de que una decena de ambulancias egipcias entraran a la Franja de Gaza para trasladar a heridos por la escalada de violencia entre las facciones palestinas e Israel.

Sin embargo, no informaron sobre el periodo de tiempo que el paso de Rafah permanecerá abierto.

La apertura de Rafah es fundamental para los dos millones de habitantes de Gaza, ya que es el único acceso que no pasa por Israel, que mantiene un férreo bloqueo al territorio desde 2007, limitando la salida y entrada de personas y bienes.

La violencia entre Israel y Gaza, la peor escalada en los últimos siete años, que alcanzó hoy su séptima jornada, ha causado hasta ahora la muerte de alrededor de 180 palestinos y heridas a otros 1.200.