EE.UU. asegura que es "hora de acabar el ciclo de violencia" en Oriente Medio

En una pantalla de ordenador mientras la embajadora de Estados Unidos Linda Thomas-Greenfield se dirige virtualmente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la situación en Oriente Medio, EFE / EPA / JASON SZENES

Naciones Unidas, 16 may (EFE).- Estados Unidos aseguró este domingo que es “hora de acabar con el ciclo de violencia” en Oriente Medio y volvió a ofrecer su mediación para buscar un posible alto el fuego entre israelíes y palestinos, una medida que a diferencia de la ONU y otros países no exigió de forma inmediata.

“Estados Unidos ha dejado claro que estamos preparados para ofrecer nuestro apoyo y buenos oficios en caso de que las partes busquen un alto el fuego”, señaló la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ante el Consejo de Seguridad.

EE.UU., que en los últimos días ha dejado claro su apoyo a Israel, insistió hoy en que Hamás y otros grupos palestinos deben “detener inmediatamente los ataques con cohetes y otras provocaciones”.

Thomas-Greenfield, mientras, no hizo mención directa a los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, aunque sí se mostró muy preocupada por las muertes de civiles y la violencia que ha afectado a periodistas y urgió “a todas las partes” a respetar la ley humanitaria internacional.

“Estados Unidos ha estado trabajando infatigablemente a través de canales diplomáticos para tratar de poner fin a este conflicto”, señaló la embajadora, que puso como ejemplo las llamadas que mantuvo este sábado el presidente Joe Biden con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con el líder palestino, Mahmud Abás.

“Es hora de acabar con el ciclo de violencia”, recalcó Thomas-Greenfield, que urgió “a todas las partes a evitar acciones que minen un futuro pacífico”.

“Esto incluye evitar la incitación, los ataques violentos y los actos terroristas, así como los desahucios, incluidos en Jerusalén Este, las demoliciones y la construcción de asentamientos al este de las líneas de 1967. Y es clave que todas las partes respeten el statu quo histórico de los lugares sagrados”, añadió.

Durante la reunión del Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, António Guterres, y varios Estados miembros demandaron un cese inmediato de las hostilidades, que han dejado hasta ahora al menos 188 muertos en Gaza y 10 víctimas mortales en Israel.

La cita de hoy es la tercera, primera pública, que el Consejo de Seguridad celebra desde el inicio de la crisis, pero hasta ahora el órgano no se ha pronunciado de forma oficial debido a la oposición de EE.UU. a una propuesta de declaración planteada por otros países, según fuentes diplomáticas.