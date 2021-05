Dominio sevillista y gol del Villarreal (1-0)

Los jugadores del Villarreal celebran el gol del colombiano Carlos Bacca ante el Sevilla durante el partido de Liga de la penúltima jornada en el estadio de La Cerámica. EFE/ Domenech Castelló

Vila-real (Castellón), 16 may (EFE).- Un gol del colombiano Carlos Bacca a la salida de un córner dio ventaja al Villarreal ante el Sevilla en un encuentro dominado por el equipo visitante, pero que llegó al descanso con ventaja para el local.

El partido estuvo controlado de inicio por el Sevilla, que dispuso de varias ocasiones de gol durante los primeros veinte minutos de juego, aunque no las materializó, mientras que el Villarreal, que apenas había llegado a la meta del equipo andaluz, hizo en un córner el 1-0 (m.34).

Tras el gol local, el Sevilla mantuvo el asedio a la meta de Asenjo, pero sus opciones no estuvieron acompañadas de acierto y el partido llegó a su ecuador con 1-0 en el marcador.