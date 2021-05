Cuba suma otros 1.233 casos de covid, la tercera cifra más alta de la semana

Al actualizar el comportamiento de la epidemia del coronavirus, el Ministerio de Salud Pública (Minsap) señaló que hoy están ingresados 6.934 pacientes activos en los hospitales cubanos y suman 124.454 infecciones y 804 muertes registradas en la isla caribeña en los últimos 13 meses. EFE/ Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 16 may (EFE).- Cuba reportó este domingo 1.233 nuevos positivos de covid-129, la tercera cifra más alta de esta semana, tendencia que se refleja en mayo con un acumulado de 16.832 contagios y un promedio diario de 1.122 casos confirmados, el índice más elevado desde el inicio de la pandemia.

Al actualizar el comportamiento de la epidemia del coronavirus, el Ministerio de Salud Pública (Minsap) señaló que hoy están ingresados 6.934 pacientes activos en los hospitales cubanos y suman 124.454 infecciones y 804 muertes registradas en la isla caribeña en los últimos 13 meses.

De los nuevos pacientes, 1.163 son autóctonos y 70 son casos importados de viajeros, entre los que predominan 64 cubanos que fueron a Rusia y regresaron infectados, según señaló el jefe de epidemiología del Minsap, Francisco Durán.

El resto de las personas que se contagiaron en el exterior son extranjeros procedentes de Canadá (1), Rusia (1), España (1), Colombia (2) y Bahamas (1).

Por provincias, La Habana se mantiene como foco central de la tercera ola de contagios en la isla, con 630 reportados en las últimas 24 horas, seguida de la oriental Santiago de Cuba (81) y la central Cienfuegos (74), donde se han notificado varios eventos institucionales y comunitarios.

La excepción es el municipio especial Isla de La Juventud, donde desde hace 26 días no se reporta ningún caso autóctono de la enfermedad.

Las autoridades del Gobierno en la capital cubana advirtieron ayer que, tras la celebración del Día de las Madres hace una semana, los registros de nuevos casos diarios son los más altos en lo que va de epidemia y atribuyen esa situación al incremento de reuniones y visitas familiares, de amigos y vecinos por la festividad.

"Es muy llamativo que a los seis días de esa celebración evidentemente se propició la transmisión del virus y ahora comienzan a manifestarse cifras alarmantes de positivos a la enfermedad", afirmó el presidente del Consejo de Defensa de La Habana, Luis Torres Iribar.

En La Habana, donde viven 2,2 millones de habitantes, rige un toque de queda nocturno y otras medidas para frenar la transmisión del coronavirus.

En ese territorio comenzó el miércoles un estudio masivo de intervención sanitaria con dos de los cinco candidatos vacunales más avanzados que desarrolla Cuba: Abdala y Soberana 02.

Esa intervención prevé la administración de esas fórmulas hasta agosto, aun cuando está pendiente la autorización para el uso de emergencia.

De Abdala se concluyó la aplicación de dosis de la tercera fase de ensayos clínicos, mientras que de Soberana 02 debe hacerse en los próximos días.

Cuba no forma parte del mecanismo Covax creado por la Organización Mundial de la Salud para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional.