Coronavirus.- Reino Unido notifica 1.926 contagios y cuatro muertes por coronavirus en 24 horas

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Las autoridades británicas han informado este sábado de 1.926 contagios y cuatro muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que confirma la tendencia a la baja de la curva epidemiológica tras la aplicación masiva de vacunas, mientras que el ministro de Salud, Matt Hancock, ha dado garantías de la eficacia de las inyecciones frente a la temida variante descubierta en India.



En total, Reino Unido acumula 4.450.771 casos confirmados y 127.679 muertes vinculadas a la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según el último boletín oficial.



En cuanto a la inmunización, 36,5 millones de personas han recibido al menos una dosis del fármaco contra el coronavirus y 20 millones cuentan ya con el ciclo completo de inmunización.



La mejoría se ha dejado notar en particular en los hospitales, donde apenas quedan 991 pacientes en planta y 129 conectados a respiradores en unidades de cuidados intensivos.



Horas antes del balance, Hancock compareció ante Sky News para declararse "cautelosamente optimista" de que las vacunas funcionarían contra la variante india, aunque reconoció que era "muy probable que se convierta en la variante dominante" en Reino Unido, debido a su alto contagio.



Asimismo, Hancock esgrimió que India no figuraba en principio en la "lista roja" de vuelos para la visita de turistas de Reino Unido ya que, en el momento en que se confeccionó, la nueva ola de casos que atraviesa el gigante asiático, nuevo epicentro de la pandemia, no había terminado de estallar.