Coronavirus.- Brasil registra más de 67.000 nuevos casos de coronavirus y más de 2.000 muertes en el último día

El presidente de la CIP afirma que hubo errores en la gestión de vacunas contra la COVID-19 en Brasil



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Brasil ha registrado este sábado 67.009 nuevos casos de coronavirus y 2.087 nuevas víctimas mortales por la enfermedad.



Con el nuevo balance, ya son 15.586.534 personas las que han dado positivo en la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, de las cuales 434.715 han fallecido.



Respecto al plan de vacunación en el país latinoamericano, 38.596.357 de personas que han recibido al menos una dosis y 19.094.815 han adquirido el esquema completo, según el consorcio de medios de comunicación que analiza la pandemia.



ERRORES EN LA GESTIÓN DE VACUNAS



El presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que investiga la gestión de la pandemia de coronavirus en Brasil, Omar Aziz, ha declarado este sábado que, en vista a las dos semanas de recogida de testimonios por parte de la comisión, "hubo errores en la gestión" de las vacunas en el país pero aún no señala a responsables.



"Hubo un error en la conducción, que todos sabemos. El tema de la inmunidad colectiva, del kit Covid, que no salvó a nadie. Lo que estamos buscando es profundizar, saber por qué es así. Ahora, para decir si A, B o C fue el responsable, es demasiado pronto para eso ", ha dicho Aziz en una entrevista con Globo.



Asimismo, el presidente del CPI, ha señalado que "no puedo decir nada sobre el presidente Bolsonaro todavía, no tengo nada que decir sobre él". "Estoy seguro de que el presidente no empezó a defender la cloroquina, Kit Covid, la inmunidad colectiva, (...) así que alguien lo convenció", ha agregado.



Se estima que el Ministerio de Salud del país se ha gastado un millón de reales (más de 150.000 euros) desde el inicio de la pandemia en cloroquina, que a diferencia de las vacunas contra el coronavirus, ha contado con el favor del presidente Bolsonaro, a quien es frecuente ver en sus intervenciones hacer alarde de los supuestos beneficios que trae consigo su uso.



El uso de la cloroquina para tratar la COVID-19 se ha convertido en una cuestión de Estado en Brasil, después de que Bolsonaro se haya mostrado tan a favor --él mismo la ha tomado tras dar positivo-- que sus anteriores ministros de Salud, Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich, optaron por dejar el cargo debido a las grandes diferencias acerca de la conveniencia de administrar este fármaco.