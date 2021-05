Castillo sigue liderando las preferencias con miras a presidenciales de Perú

En la imagen, el candidato a la Presidencia de Perú por el partido Perú Libre, Pedro Castillo. EFE/Sebastián Castañeda/Pool/Archivo

Lima, 16 may (EFE).- El candidato izquierdista Pedro Castillo sigue liderando las preferencias con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 6 de junio en Perú, en las que se enfrentará a la derechista Keiko Fujimori, señalaron dos sondeos de opinión difundidos este domingo.

Castillo recibió un 51,1 % de los votos en un "simulacro de votación" (una simulación del voto secreto con ánfora y papeleta de sufragio) realizado por la empresa privada Ipsos, mientras que obtuvo el 36,5 % de la preferencias en una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Los sondeos ratificaron las cifras ofrecidas el último viernes por la empresa privada Datum, que también indicó, en un simulacro de votación y una encuesta, que el candidato mantiene entre ligera ventaja de entre 3 y 2 puntos porcentuales sobre Fujimori.

A TRES SEMANAS DE LA VOTACIÓN

Los sondeos de Ipsos y el IEP se han presentado cuando faltan tres semanas para la segunda vuelta y luego de que ambos candidatos protagonizaran este sábado actividades proselitistas en Lima, en las que se reflejó tanto la polarización política como el incumplimiento de las restricciones ante el grave embate de la covid-19 en el país.

En el simulacro, que los especialistas remarcan que es "más certero" al otorgar el anonimato al encuestado, Castillo obtuvo el 51,1 % de votos válidos y Fujimori, el 48,9 %.

El trabajo de Ipsos, hecho con 1.202 personas del 13 al 14 de mayo y publicado este domingo por el diario El Comercio, agregó que un 14,7 % de los peruanos aún "no precisa" su voto.

Por zonas geográficas, el candidato del partido Perú Libre recibe mayor respaldo en el sur y centro del país, con 63,7 % y 54,8 %, respectivamente, mientras que la candidata de Fuerza Popular domina en Lima y en el norte, con 56,8 % y 41,1 %, respectivamente.

Ipsos también hizo una encuesta en la que el 40 % de los ciudadanos señaló que votará por Pedro Castillo, mientras que un 37 % apoyó a Fujimori.

Al respecto, el presidente de la empresa, Alfredo Torres, aseguró en El Comercio que el trabajo de campo "llevaría a pensar que la situación actual es de un virtual empate estadístico", aunque consideró que ahora "será mucho más difícil arrebatarle votos al contrincante o persuadir a los indecisos remanentes".

MAYOR VENTAJA PARA CASTILLO

Por otra parte, una encuesta del IEP publicada por el diario La República incrementó la ventaja de Castillo, al indicar que es respaldado por el 36,5 % de los ciudadanos, lo que implica un crecimiento de 0,3 % en relación a su anterior sondeo.

Fujimori, a su turno, recibe el 29,6 % en las preferencias, con una disminución de 0,4 %, mientras que un 23,6 % afirma que votará en blanco o nulo, un 7,8 % que "aún no decide" y un 2,5 % que no piensa acudir a votar.

Esta encuesta, realizada a 1.246 personas entre el 13 al 15 de mayo, también difiere de la de Ipsos al señalar que Castillo mantiene el primer lugar en el norte del país, con un 36,5 %, mientras que su Fujimori registra un 28,2 %.

El candidato también lidera las preferencias en el centro del país, con el 39,9 %, y Fujimori un 20 %, mientras que en el sur tiene un 49,6 % de apoyo, y su rival el 19,9 %, y en el oriente amazónico recibe un 45,6 % contra un 30,1 %, respectivamente.

Fujimori sí mantiene su bastión electoral en Lima Metropolitana, una ciudad de 10 millones de habitantes, donde obtiene el 38,4 % de las preferencias y Castillo el 25 %.

La jefa de Estudios de Opinión del IEP, Patricia Zárate, destacó en La República que "hay pocos cambios en la intención de voto" y que, a pesar de "los errores gruesos de Castillo y la campaña mediática en su contra", así como la "mejor estrategia de campaña" de Fujimori, esta "no lo sobrepasa" en las preferencias.

Castillo y Fujimori disputarán la Presidencia de Perú para el período 2021-2026 tras haber ocupado el primer y segundo lugar, respectivamente, en las elecciones generales del pasado 11 de abril.