AMP.- O. Próximo.- Al menos tres muertos en un nuevo ataque de Israel a la Franja de Gaza

Continúan los bombardeos de Hamás contra el centro y sur de Israel



Irán muestra su apoyo a Hamás



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Al menos tres personas han muertos por un nuevo ataque este domingo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza mientras que se han reanudado los lanzamientos de cohetes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra el centro y sur de Israel.



Las fuerzas israelíes están llevando a cabo varios ataques aéreos en Gaza lo que ha provocado dos civiles muertos y tres heridos en el norte de Gaza así como se han producido más de 17 ataques en distintos puntos de la Franja, según recoge Maan News. Por su parte, el diario 'Haarezt' ha informado de al menos tres palestinos muertos por estos ataques.



Asimismo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de que Hamás ha disparado este domingo más cohetes contra el centro y sur de Israel. "Después de amenazar con disparar cohetes contra Tel Aviv, Hamás ha disparado una fuerte descarga de cohetes desde Gaza hacia el centro y el sur de Israel", ha tuiteado las FDI.



Este nuevo lanzamiento ha provocado que se activen las sirenas de nuevo en Tel Aviv, que se evacue a la población y hasta ahora no se han informado de víctimas de estos lanzamientos de cohetes.



Por otro lado, la aplicación de mensajería móvil Telegram ha bloqueado durante unas horas al canal de Hamás por violar sus términos de servicio, según informa 'The Times of Israel'.



En el último informe, al menos 145 personas han muerto y más de un millar han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza desde el pasado lunes mientras que al menos diez israelíes, entre ellos dos niños, han fallecido como consecuencia del lanzamiento de cohetes de las milicias palestinas en Gaza.



IRÁN APOYA A HAMÁS



Irán ha prometido este sábado a Hamás su apoyo en la lucha contra Israel en el conflicto de Gaza a través de una conversación telefónica entre el líder del brazo político de Hamás, Ismail Haniyeh, y el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Esmail Qaani.



Los medios iraníes han informado de esta conversación y, por su parte, Haniyeh ha agradecido el apoyo de Irán y ha dicho que la lucha contra Israel era una cuestión de todo el mundo islámico, según ha recogido la cadena de televisión Al Alam.



Este sábado, el ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, ha cancelado su visita a Austria después de que se las autoridades austriacas decidieran izar banderas israelíes en los edificios gubernamentales en Viena, según ha informado la agencia DPA.



El tema principal de la reunión habría sido las negociaciones en curso en Viena para renovar el acuerdo nuclear de 2015 con Irán.