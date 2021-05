A 32 días de su debut, Perú intenta rehacer su once de gala

Fotografía de archivo del 13 de noviembre de 2020 del entrenador de Perú, Ricardo Gareca, junto a sus jugadores durante un partido contra Chile por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, en el Estadio Nacional de Santiago (Chile). EFE/ Martin Bernetti POOL / ARCHIVO

Lima, 16 may (EFE).- A 32 días de su debut en la Copa América frente a Brasil en Cali, el 18 de junio, la selección peruana está en pleno proceso para recomponer su once de gala, desdibujado en el último año pero que se podía recitar de memoria hasta antes de la pandemia.

Desde que finalizase en Río de Janeiro la Copa América de 2019, donde Perú fue subcampeón al caer ante la Canarinha que orienta Tite, el seleccionador Ricardo Gareca apenas ha tenido ocasión de reunir al once que tantas alegrías ha dado a los peruanos y que puede volver a repetirse en este nuevo torneo en Colombia.

Esta inminente recuperación de la alineación más reconocible de la Blanquirroja comenzará con Paolo Guerrero del Internacional brasileño, su capitán y máximo goleador histórico, que ha vuelto a jugar recientemente tras pasar medio año alejado de las canchas por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla.

Otra leyenda de la selección peruana que también está afinando su estado de forma para la Copa América es Jefferson Farfán, que a sus 36 años ha vuelto a Alianza Lima después de casi nueve meses en los que solo jugó 116 minutos en dos partidos de la selección.

A ellos se les puede sumar el siempre imprevisible mediapunta Christian Cueva, que ha vuelto a dar muestras de su talento en el Al Fateh saudí después de casi dos años de conflictos y ostracismo en sus pasos por el Santos, el Pachuas y el Yeni Malatyaspor turco.

Asimismo, y por primera vez en más de año y miedo, Gareca podrá contar con algunos jugadores que militan en la MLS estadounidense como Edison Flores del DC United, pieza fija en su once titular.

Flores ha sido uno de los varios jugadores de clubes estadounidenses que no pudieron viajar a Sudamérica para disputar las cuatro primeras jornadas de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de Catar 2022, donde Perú tuvo un pobre desempeño con solo un punto de doce en juego.

La línea más fuerte de Perú para esta Copa América puede ser su centro del campo, con Renato Tapia (Celta de Vigo) consolidado como la revelación de la liga española en su posición, unido al gran estado de forma en la liga mexicana de Pedro Aquino (América) y Yoshimar Yotún (Cruz Azul).

En la zaga, Carlos Zambrano (Boca Juniors) y Luis Abram (Velez Sarsfield) parecen indiscutibles como pareja de centrales.

Pese a la vuelta de los nombres más conocidos, la expectación también estará puesta en ver a las caras nuevas de esta selección como Gianluca Lapadula (Benevento) y Santiago Ormeño (Puebla), recientemente considerados por Gareca.

Así, el posible once puede estar formado por Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.