A 29 días de su debut, Ecuador sueña con llevar a casa la Copa América

Fotografía de archivo del 13 de octubre de 2020 del técnico de Ecuador, Gustavo Alfaro, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA Catar 2022 contra Uruguay, en el Estadio de Liga Deportiva Universitaria, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome POOL /Archivo

Guayaquil (Ecuador), 16 may (EFE).- A 29 días del debut de Ecuador en la Copa América, el 14 de junio frente a Colombia en Barranquilla, la ilusión alentada por el buen comienzo del trabajo del entrenador argentino Gustavo Alfaro ha llevado al país a pensar en la conquista del título.

Llevar el trofeo a casa no es una quimera.

Y no es para menos. Con el extécnico de Boca Juniors en el banquillo, la Tri ha ganado tres partidos y perdido uno en las eliminatorias del Mundial de Catar, desempeño que la mantiene en el tercer puesto de la clasificación, a tres puntos de Brasil, el líder.

Sin títulos en esta competición y con muchas frustraciones, los ecuatorianos saben que ya fue una maldición para el seleccionador que llevó a Ecuador por primera vez a un Mundial. Su doble fracaso prácticamente acabó con la imagen que le tornó figura.

El colombiano Hernán Darío Gómez dirigió a la Tri hasta el Mundial de Corea del Sur y Japón 2002, pero abandonó tras el mal desempeño del equipo en la Copa América Perú 2004. Y en su segunda experiencia perdió el empleo en el torneo disputado en Brasil hace dos años.

Alfaro no se intimida con el éxito que le acompaña y ha admitido sus ambiciones: "¿Por qué no soñar con ganar la Copa América", en plena pandemia de la covid-19?".

La base del equipo para encarar sus compromisos en el Grupo B, que completan Brasil, Perú y Venezuela será el mismo que ha destacado en las eliminatorias, aunque se temen dos importantes bajas.

El Augsburgo alemán no debe ceder al centrocampista Carlos Gruezo, misma decisión que se espera del Brihgton inglés con el volante Moisés Caicedo.

Alfaro ha dicho que convocará solo para los que atraviesen un gran nivel, sin importar si han hecho parte de su proceso.

Todos se mantienen activos, en buen nivel, con la idea clara que a Colombia irán en procura de revertir la historia, por más que el calendario con sus equipos y sus Ligas les impidió juntarse para trabajar con la Tri desde que golearon en Quito a Colombia el 17 de noviembre en partido de la cuarta fecha de las eliminatorias.

La sorpresa sería la convocatoria e inclusión del centrocampista argentino nacionalizado ecuatoriano Damián Díaz, que atraviesa uno de sus mejores momentos con Barcelona en la actual Copa Libertadores.

La más probable formación titular de Ecuador para su partido contra los anfitriones colombianos en el estadio Metropolitano de Barranquilla es la siguiente: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Xavier Arreaga, Robert Arboleda, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Ángel Mena, Damian Díaz o Renato Ibarra; Enner Valencia y Michael Estrada.