A 28 días del debut de Paraguay, Berizzo baraja en busca de un juego ganador

Asunción, 16 may (EFE).- A 28 días del debut en la Copa América de la selección de Paraguay frente a la de Bolivia, el seleccionador Eduardo Berrizo baraja sus cartas en busca de un juego ganador.

El partido del 13 de junio contra la Verde en el estadio Malvinas Argentina de la ciudad argentina de Mendoza es visto por el técnico argentino como el comienzo de una andadura hacia una campaña muy diferente de la que Paraguay cumplió en la edición de Brasil 2019.

En aquél torneo que ganó la selección local a Perú, la Albirroja de Berizzo no logró ninguna victoria.

En esa competición a Paraguay se le escapó el triunfo ante Catar y debió conformarse con un 2-2. Contra Argentina firmó también tablas (1-1) y cerró la fase de grupos con una derrota ante la formación de Colombia por 1-0.

Y aunque en los cuartos de final los guaraníes resistieron ante el anfitrión hasta dejar un 0-0 en el tiempo reglamentario, la suerte le dio la espalda al caer en la tanda de penaltis.

En las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar, que lidera Brasil con doce puntos de doce posibles, Berizzo ha logrado enderezar la trayectoria del equipo, que es cuarto al cabo de cuatro jornadas con los mismos seis puntos de Uruguay.

A las puertas de su segunda Copa América como seleccionador de Paraguay, Berizzo ha comenzado su preparación para enfrentar a Bolivia, Argentina, Chile y Uruguay con solo tres jugadores de anteriores listas de convocados para competiciones internacionales.

Se trata de Santiago Rojas y Carlos Espínola, del Nacional local; Jorge Morel, del Guaraní, en la misma liga, y Gerardo Ortiz, del Once Caldas colombiano.

Asimismo se espera que a partir de la próxima semana, en la nueva ronda de preparación, se vayan sumando jugadores. Los referentes se sumarán en una tercera etapa.

Su dibujo táctico ya es conocido por sus habituales, y un entrenamiento de lujo serán los partidos de eliminatorias sudamericanas que a comienzos del próximo mes jugarán contra las selecciones Uruguay y Brasil.

De cara al debut contra Bolivia se perfila como portero titular Antony Silva, del Puebla mexicano.

Y como probables defensas Alberto Espínola y Santiago Arzamendia del Cerro Porteño, y dos figuras que destacan en clubes brasileños: Júnior Alonso del Atlético Mineiro brasileño y Gustavo Gómez del Palmeiras.

En la mitad de la cancha se perfila Richard Sánchez del América mexicano; Rodrigo Rojas del Olimpia, Ángel Cardozo del Cerro Porteño y Óscar Romero del (San Lorenzo argentino.

La línea ofensiva tiene más alternativas a partir de Ángel Romero del San Lorenzo argentino, Alejandro Romero del Al-Taawoun saudí y Miguel Almirón del Newcastle inglés-

Berizzo también tiene inclinaciones por Darío Lezcano del Juárez mexicano y Sebastián Ferreira del Libertad.