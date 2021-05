A 28 días del debut, Chile aguarda la vuelta de Vidal y busca nuevos talentos

El jugador Arturo Vidal de Chile celebra tras anotar contra Venezuela durante un partido por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, el 17 de noviembre de 2020 en el estadio Olímpico de Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez POOL/ Archivo

Santiago de Chile, 16 may (EFE).- A 28 días del debut de Chile en la Copa América, el 13 de junio frente a la selección de Argentina en Buenos Aires, el seleccionador Martín Lasarte espera la recuperación plena de la estrella Arturo Vidal mientras pone a prueba a varios jóvenes en busca de nuevos talentos para La Roja.

El cuerpo técnico que dirige el estratega uruguayo deberá articular la experiencia de los componentes que restan a la llamada 'Generación Dorada', que levantó la Copa América en 2015 y 2016, con el talento y empuje de novatos que se ilusionan con ganarse un espacio.

Del grupo de consagrados preocupa la recuperación de Vidal luego de una operación de rodilla que le mantiene fuera de las canchas desde hace varias semanas, percance al que se sumó el reciente esguince en el pie izquierdo de otro de los referentes del grupo, el delantero Alexis Sánchez.

El regreso de ambos a la competición está por determinarse, aunque los médicos confían en que sea antes de los plazos iniciales.

Lasarte, que debutó con la Roja el 26 de marzo en un amistoso ganado a Bolivia por 2-1, sabe que el combinado chileno tiene muchas cosas que mejorar. Primero, su desempeño en las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 en las que ocupan la sexta posición con cuatro puntos de doce posibles.

Lasarte, en todo caso, se muestra "optimista" ante la posibilidad de ensamblar contra el tiempo una selección competitiva para recuperar terreno en las eliminatorias y disputar la Copa América.

"Creo que es un momento bueno, aunque de seguro ha habido mejores. Pero en este recorrido también ha habido peores, con gente que no jugaba y estaba con dificultades. Yo soy optimista y veo con recuperación a quienes estaban mal", dijo el entrenador uruguayo en una entrevista con la Federación chilena.

Además de mantener contacto con los jugadores que militan en el clubes extranjeros y buscar fórmulas para armar la columna vertebral de la Roja, Lasarte estudia qué nuevas figuras se pueden sumar a la nómina que competirá por Copa América.

El pasado lunes reunió a once futbolistas de la liga local para un microciclo de entrenamientos.

"Necesitamos nuevos valores. Vienen instancias importantes y eso va a demandar más jugadores, no solo por lesiones o suspensiones, sino que también para lograr una renovación", explicó.

Si bien el once titular para la Copa América está por definirse, la más probable formación para el debut frente a Argentina es la siguiente: Claudio Bravo en el arco; Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Mauricio Isla y Erick Wiemberg en la zona defensiva; Charles Aranguiz, Arturo Vidal o Tomás Alarcón, Erick Pulgar, César Pinares en la mitad de la cancha. Fabián Orellana o Alexis Sánchez y Luis Jiménez en la delantera.