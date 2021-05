4-2. Festín del Alavés para seguir en Primera una temporada más

El defensa del Deportivo Alavés Rubén Duarte (d) celebara tras marcar ante el Granada CF, durante el partido correspondiente a la jornada 37 de LaLiga Santander en el estadio de Mendizorrotza, en Vitoria. EFE/David Aguilar

Vitoria, 16 may (EFE).- El Deportivo Alavés seguirá en Primera División una temporada después de conseguir un triunfo por 4-2 y darse un festín de goles ante el Granada en un duelo correspondiente a la trigésima séptima jornada de LaLiga Santander, que confirmó el gran final de competición que firmó el conjunto vitoriano desde que llegó Javier Calleja.

Con esta victoria, los vitorianos alcanzaron los 38 puntos, suficientes para firmar la permanencia en el año de su centenario por sexta temporada consecutiva, mientras que el Granada no pudo poner oposición a un gran partido del Glorioso.

Los goles de Pere Pons y Rubén Duarte en los primeros 20 minutos del partido encarrilaron el duelo para los babazorros en un arranque muy bueno de los de Javi Calleja, pero el Granada, que no se prodigó mucho en ataque logró la igualada, con un gol de Jorge Molina antes del descanso y otro de Antonio Puertas en el minuto 63.

A pesar de todo, los vitorianos no se vinieron abajo y a los tres minutos, Joselu Mato rompió la igualada tras un buen pase de Víctor Laguardia. La fiesta de los vascos la culminó Luis Rioja para certificar su gran momento.

Poco tardó el Alavés en hacerse con el mando del partido y enseguida encontró el premio. A los 8 minutos de juego Pere Pons, alcanzó un rechace de Aarón tras centro venenoso de Luis Rioja y puso el primero en el marcador de Mendizorroza.

En lugar de meterse atrás, el gol dio alas a los de Javi Calleja que tuvieron mucha presencia y volvieron a avisar a los nazaríes con otro remate del goleador catalán y un testarazo de Joselu Mato.

El ciclón albiazul continúa apretando a su rival y consiguió el segundo a balón parado. Lucas Pérez puso un balón perfecto en el centro del área y el galo Florian Lejeune remató en solitario un balón que terminó por tocar en Rubén Duarte e introducirse en la red de la portería andaluza.

El Alavés siguió insistiendo a pesar de la tranquilidad del segundo gol y aprovechó que el Granada apenas apareció en los dominios de Fernando Pacheco. Sin embargo en la primera oportunidad que tuvo Jorge Molina en el minuto 31, recortó diferencias tras una jugada personal.

Fue una primera media hora muy revolucionada, con varias ocasiones para los locales, mientras que los granadinos intentaban aprovecharse de su verticalidad en la zona de ataque.

Antes del descanso Aaron Escandell evitó el tercero en un mal remate de Lucas Pérez en boca de gol, que se quedó sin ángulo para rematar con la pierna izquierda.

Esta situación dejó el partido abierto para la segunda mitad. De hecho el argentino Rodrigo Battaglia golpeó en la madera con un testarazo en el primer minuto de la segunda parte que podía haber abierto hueco.

Los cambios ofensivos de Diego Martínez mejoraron la puesta en escena de un Granada que estiró más en tras pasar por vestuarios y al que le sentaron bien las sustituciones.

Antonio Puertas logró el empate en el minuto 63 al llegar en solitario en segunda línea y empujar una buena dejada de Darwin Machís, aunque duró poco la igualada en el marcador pues a los tres minutos fue un enrachado Joselu Mato el encargado el deshacer la igualada, tras recoger una gran pase en profundidad de Víctor Laguardia.

El Alavés encarrilaba la permanencia en la jugada posterior con un gol de otro de los jugadores más en forma del equipo albiazul. Luis Rioja remató una asistencia de Lucas Pérez y anotó el cuarto en gol en la cuenta del Glorioso que respiraba tranquilo.

El Granada, no obstante, continuó insistiendo y creaba mucho peligró las pocas veces que se acercaba a Fernando Pacheco, aunque el Alavés, más suelto no dejó de buscar la portería rival.

El marcador no se movió y los vascos alcanzaron el objetivo de la permanencia.

- Ficha técnica:

4 - Alavés: Pacheco; Martín (Ximo, min.90); Laguardia, Lejeune, Duarte; Pere Pons, Pina (Borja Sainz, min.90), Battaglia; Rioja (Pellistri, min.73), Lucas (Manu García, min.85) y Joselu (Guidetti, min.90).

2 - Granada: Aaron; Foulquier, Nehuen, Domingos Duarte, Quini; Gonalons (Fede Vico, min.41), Yan Eteki (Domingos Quina, min.84); Soro (Machís, min.57), Luis Suárez, Adrián Marín; Jorge Molina.

Goles: 1-0, m.8: Pons. 2-0, m.21: Duarte. 2-1, m.31: Molina. 2-2, m.63: Puertas. 3-2, m.66: Joselu. 4-2, m.72: Rioja.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité murciano). Amonestó a los locales Rioja (min.44) y Battaglia (min.79) y a los visitantes Nehuen (min.20), Yan Eteki (min.30), Domingos Duarte (min.45), Quini (min.47).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima séptima jornada de LaLiga Santander, disputado sin público en el estadio de Mendizorroza de Vitoria.