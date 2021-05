115-110. Beal y Westbrook dan a Wizards el octavo lugar del Este

EFE/EPA/SHAWN THEW

Washington, 16 may (EFE).- El escolta Bradley Beal volvió tras perderse tres partidos y junto al base Russell Westbrook, que aportó su triples-doble 184 como profesional, lideraron el ataque de los Washington Wizards que se impusieron 115-110 a los Charlotte Hornets y aseguraron el octavo puesto de la Conferencia Este.

Los Wizards jugarán, el próximo martes, de visitantes el partido de play-in de playoffs de la Conferencia Este frente a los Boston Celtics, que este domingo perdieron por 96-92 ante los New York Knicks y acabaron en el séptimo puesto.

Mientras que los Hornets, décimos, tendrán que viajar hasta Indianápolis, donde se enfrentarán a los Indiana Pacers, que acabaron novenos tras vencer este domingo a domicilio por 113-125 a los Toronto Raptors.

El ganador del partido entre los Celtics y Wizards clasificará a los playoffs como séptimo y el perdedor se enfrentará con el ganador del duelo entre Pacers y Hornets para decidir el octavo y último puesto.

Beal anotó 25 puntos, incluidos 20 en la segunda parte, mientras que Westbrook, que recibió el apoyo de los seguidores de los Wizards con cánticos de "M-V-P!", aportó 23 tantos, 15 rebotes y 10 asistencias para el triple-doble número 184 de su carrera.

Tres más que el récord anterior de la NBA que estuvo en poder del legendario Oscar Robertson por más de 40 años, y 38 solo esta temporada, la mejor marca de todos los tiempos de la liga.

Beal regresó después de perderse tres partidos consecutivos con una distensión en el tendón de la corva izquierda, y aunque no siempre parecía estar en su mejor momento, fue una gran parte de esta victoria, incluidos dos tiros libres para asegurarla con 9.6 segundos restantes después que el base Devonte Graham falló un intento de triple con Charlotte.

El escolta estrella de los Wizards, con promedio de 31,4 puntos por partido, acabó la temporada regular como segundo máximo encestador de la liga, solo superado por el base Stephen Curry, de los Golden State Warriors, que llegó al último partido con promedio de 31,8 tantos.

El base reserva brasileño Raúl Neto se perdió el segundo partido consecutivo con los Wizards al sentir tirantez en el tendón de la corva izquierda.

El escolta Terry Rozier lideró a Charlotte con 22 puntos, que no evitaron la quinta derrota consecutiva que sufrió el equipo propiedad del legendario Michael Jordan.