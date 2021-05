113-125. Brissett establece mejor marca y Pacers aseguran noveno puesto

El entrenador en jefe de los Indiana Pacers, Nate Bjorkgren (i) reacciona junto al centro-delantero de los Indiana Pacers Domantas Sabonis (d). EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Tampa (Florida, EE.UU.), 16 may (EFE).- El alero canadiense Oshae Brissett anotó este domingo 31 puntos, su mejor marca, y el ala-pívot lituano Domantas Sabonis aportó un doble-doble de 25 tantos, 16 rebotes con tres robos, que ayudaron a los Indiana Pacers a ganar a domicilio por 113-125 a los Toronto Raptors.

La victoria permitió a los Pacers asegurar el noveno puesto en la Conferencia Este y tendrán la ventaja en el primer partido de play-in de los playoffs cuando el martes se enfrenten a los Charlotte Hornets, que acabaron décimos tras perder este domingo por 115-110 ante los Washington Wizards, que acabaron octavos y se enfrentarán de visitantes a los Boston Celtics, séptimos.

Indiana, que rompió una racha de dos derrotas consecutivas, tuvo hasta 18 puntos de ventaja en el tercer cuarto, pero los Raptors reaccionaron y se colocaron a nueve (101-110) al final del cuarto periodo.

Luego, Sabonis selló el triunfo con una bandeja de penetración, dio una asistencia al triple de triple Brissett y volvió a encestar con tiro en suspensión.

Sabonis regresó de una ausencia de un partido debido a una lesión en el cuádriceps izquierdo y obtuvo su 48º doble-doble y su 14º encuentro con al menos 15 rebotes.

También tuvo cinco asistencias para Indiana, que aún no contaba con los titulares, el base Malcolm Brogdon, el pívot Myles Turner y el alero, Aaron Holiday además del escolta Edmond Sumner.

El alero Doug McDermott anotó 20 puntos y acertó cuatro triples, mientras que el escolta Caris LaVert agregó 13 tantos y seis asistencias.

El escolta Kelan Martin anotó 13 puntos como reserva, mientras que el base T.J. McConnell agregó un doble-doble de 12 tantos y 17 asistencias para Indiana, que tuvo un 51 por ciento de acierto en los tiros de campo y logró 15 triples.

Brissett, quien firmó dos contratos de 10 días en abril antes de firmar por el resto de la temporada, superó fácilmente el récord de su carrera anterior de 23 puntos establecido el 21 de abril contra Oklahoma City Thunder.

El nuevo jugador de los Pacers, que disputó 19 partidos con los Raptors la pasada temporada, castigó a su exequipo, eliminado de los playoffs, al acertar 10 de 16 tiros y 5 de 8 triples, además de acabar con un doble-doble tras capturar 10 rebotes.

El base novato Malachi Flynn con 27 puntos, su mejor marca de profesional, incluidos cinco triples, acabó de líder de los Raptors, que también tuvieron el apoyo del alero Stanley Johnson al conseguir 24 puntos tantos.

El escolta DeAndre Bembry llegó a los 23 puntos con Toronto, que se perdió los plyaoffs por primera vez desde la temporada del 2013.

Los Raptors se vieron obligados a jugar en Tampa (Florida) esta temporada debido a las restricciones canadienses con respecto a la pandemia de coronavirus.

El ala-pívot canadiense Khem Birch agregó un doble-doble de 18 puntos y 14 rebotes como líder del juego interior de los Raptors que también tuvieron la aportación de otro doble-doble (14 tantos y 10 balones capturados bajo los aros) del pívot australiano Aron Baynes.

Toronto volvió a jugar sin sus titulares el pívot camerunés Pascal Siakam (hombro), el escolta Fred VanVleet (cadera), el base Kyle Lowry (descanso), y el alero inglés OG Anunoby (pantorrilla).

Además también tuvieron las bajas del escolta Rodney Hood (mano), al ala-pívot japonés Yuta Watanabe (tobillo) y al alero Paul Watson (rodilla), lo que significa que no contó con sus seis mejores anotadores de la temporada.

Los Raptors jugaron solo con seis jugadores, tres de ellos centros con solo un base armador.