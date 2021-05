UNRWA califica de "extremadamente preocupante" la situación en Gaza

La situación en la franja de Gaza es "extremadamente preocupante" y afecta sobre todo a la población civil, que debe hacer frente a dos elementos en su contra, la pandemia de covid y la actual intervención militar israelí, declaró en entrevista con Efe el comisionado general de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazarini. EFE/ Fernando Prieto Arellano

Madrid, 15 may (EFE).- La situación en la franja de Gaza es "extremadamente preocupante" y afecta sobre todo a la población civil, que debe hacer frente a dos elementos en su contra, la pandemia de covid y la actual intervención militar israelí, declaró en entrevista con Efe el comisionado general de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazarini.

Actualmente "no sabemos si la situación puede agravarse", dijo Lazarini, quien hizo hincapié en la especial gravedad del momento, dado que esta operación militar israelí -la más fuerte que ha lanzado Israel contra Gaza desde 2014, si bien por ahora no se ha producido una incursión terrestre en la franja, que está siendo bombardeada intensamente por tierra y desde el aire- se produce contra un territorio "superpoblado de civiles, sin posibilidades de escapatoria y además en medio de una pandemia que ha golpeado duramente a la población".

El máximo responsable de la UNRWA ha efectuado esta semana una gira por España, en la que estuvo en el País Vasco y la Comunidad Valenciana (las dos autonomías españolas que más aportan a la UNRWA), para pasar después por Madrid, donde se entrevistó con la presidenta del Senado, Pilar Llop, y se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

"La pandemia y el conflicto son dos elementos en contra de la población civil", afirmó Lazarini, quien señaló que más de un centenar de civiles palestinos, de ellos una treintena de niños, han muerto en el curso de la actual operación israelí, desencadenada en respuesta a los masivos ataques con misiles lanzados desde Gaza contra Israel por las milicias islamistas palestinas, Yihad Islámica y Hamás, que gobierna de facto la franja desde 2007, y que han causado ocho muertos entre la población israelí.

"Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para evitar una tragedia histórica", manifestó Lazarini, quien indicó que la sede en Gaza de esta agencia de la ONU había resultado alcanzada en alguno de los bombardeos israelíes.

"Si la operación continúa, tendrá un impacto y una repercusión seguras en la población civil de Gaza porque también tendrá un impacto en la UNRWA, ya que esta, y cualquier otra organización internacional, no podrá actuar en medio de una operación militar en marcha", subrayó.

De incrementarse aun más la ofensiva militar "solo se podrán atender los casos más urgentes, pero bajo los combates no será posible mantener abiertas las escuelas ni facilitar una asistencia sanitaria regular", comentó.

En este sentido, Lazarini precisó que la UNRWA no ha dado a Hamás "ninguna de sus instalaciones para que las utilicen" y recalcó que "estas dependencias tienen que ser respetadas según establece el derecho internacional."

"Las instalaciones de la UNRWA no se usan para fines militares, pues eso sería contrario al derecho internacional humanitario. Cualquier dependencia de la ONU tiene que ser respetada por todas las partes en conflicto y si se produjera cualquier alteración en ese sentido, la condenaríamos", indicó Lazarini, quien recalcó que "Hamás conoce nuestro criterio y sabe que no vamos a tolerar que nuestras instalaciones se usen para otros fines distintos a los que fueron concebidos."

En relación con el efecto que la pandemia ha tenido en la población de Gaza y también en los campamentos de refugiados, Lazarini manifestó que, además de generar una "pobreza extrema" en el conjunto de la franja, también ha suscitado entre los segundos una sensación de "desasosiego", pues "la gente ha llegado a plantearse que solo le queda elegir entre la pandemia o morir de hambre."

"La gente espera más servicios de la UNRWA pero esta dispone ahora de menos recursos", afirmó Lazarini, quien manifestó que "la pandemia ha sido mucho más cruel con una población empobrecida."

Lazarini se mostró satisfecho con la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de reanudar las aportaciones de este país a la UNRWA, que quedaron suspendidas durante el mandato de su antecesor, Donald Trump (2017-2021) y señaló que "es importante" que Washington "reanude un compromiso histórico" que ha mantenido con esta agencia de la ONU "desde su fundación", en 1949.

"Invertir en la UNRWA es hacerlo en el futuro de la región y en su estabilidad y por eso es importante que Estados Unidos mantenga la relación que tuvo siempre con esta agencia", indicó Lazarini, quien por otra parte comentó que no ve contradicción entre la decisión de Biden de volver a hacer esas aportaciones y el hecho de que en la presente escalada de tensión haya expresado su apoyo total a Israel.

Lazarini se refirió también al caso de la ciudadana española Juana Díaz, residente en la ciudad cisjordana de Belén y trabajadora de una organización palestina, a la que un tribunal militar israelí está juzgando por el presunto delito de "colaboración con una organización ilegal", en alusión al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado un grupo terrorista por EEUU, Israel y la Unión Europea (UE).

"No dispongo de suficientes detalles sobre el asunto, pero sí debo decir que siempre es preocupante que un trabajador humanitario se convierta en objetivo", manifestó.