Un ministro iraní cancela una visita a Viena tras izarse la bandera israelí

El jefe de la diplomacia iraní, Mohamad Yavad Zarif. EFE/Marina Villén/Archivo

Viena, 15 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, ha cancelado una visita prevista para este sábado a Viena después de que el gobierno austríaco izara la bandera de Israel en dos de sus sedes.

La cancillería federal y el ministerio de Exteriores de Austria colocaron ayer banderas israelíes en sus edificios, junto con la austríaca y de la Unión Europea, en solidaridad con Israel en el conflicto en Oriente Medio.

Zarif tenía previsto reunirse hoy con el ministro de Exteriores austríaco, Alexander Schallenberg, pero ese encuentro no se producirá, informó una portavoz de Exteriores.

"Lo lamentamos pero lo aceptamos", dijo la portavoz en declaraciones a la agencia de noticias APA.

La suspensión de la visita se produce en un momento delicado de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní que se llevan a cabo en Viena desde hace un mes.

El canciller federal austríaco y jefe de Gobierno, el conservador Sebastian Kurz, se considera un aliado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Su decisión de izar banderas de Israel ha sido criticada no solo por algunos países musulmanes, como Turquía e Irán, sino también por parte de la oposición austríaca.

El partido ultraderechista FPÖ aseguró hoy que Austria abandona de esta forma su tradicional neutralidad y su papel de mediador en conflictos internacionales.

El negociador nuclear y viceministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en Viena desde hace varios días, criticó duramente el izado de la bandera israelí en Viena.

"Es chocante y doloroso ver en las oficinas del gobierno la bandera del régimen ocupador que ha matado a decenas de civiles inocentes, incluyendo muchos niños en pocos días. Nosotros estamos con Palestina", escribió Araqchi en Twitter.

Viena, sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y de varias otras agencias de la ONU, acoge desde abril unas complejas negociaciones multilaterales sobre el acuerdo nuclear conocido como JCPOA (por sus siglas en inglés), firmado en 2015.

El objetivo es que Estados Unidos, que abandonó el pacto hace tres años, vuelva al acuerdo junto con Irán, que lo viene incumpliendo desde hace dos años.

El JCPOA limita el programa nuclear iraní, con el objetivo de que Irán, el principal enemigo de Israel, no pueda hacerse con armas atómicas.

A cambio, se levantaron las sanciones internacionales contra Irán y los países que firmaron el acuerdo, Rusia, China, EE.UU. y tres potencias europeas, concedieron alivios económicos y comerciales a la República Islámica.