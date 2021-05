Tenis.-Tenis/Roma.- Nadal: "Es importante para mi confianza otra final en Roma"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal valoró su gran actuación este sábado ante el estadounidense Reilly Opelka para acceder a una "importante" final en el Masters 1.000 de Roma, atento y contundente para aprovechar las opciones al resto.



"Hice lo que tenía que hacer hoy. No es fácil ni bonito jugar contra un jugador como Reilly, no vas a tener ningún ritmo. Sabes que vas a tener solo alguna opción al resto y sabes que él puede jugar muy agresivo. Es lo que pasó al principio del partido", dijo después de su triunfo con 6-4, 6-4.



El balear hizo buena su primera bola de 'break', justo después de salvar un complicado cuarto juego. "Él tuvo algunas opciones de 'break' y fue súper importante para mí salvar esos momentos", apuntó, esperando rival por su décimo título en Roma.



"Hice muchas cosas bien, jugué con buen ánimo toda la semana. Hay muchas cosas positivas con lo que he hecho esta semana en la pista y es importante para mi confianza estar de nuevo en una final tan importante como esta", terminó.